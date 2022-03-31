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عربي-دولي
دراغي يكشف عن تفاصيل محادثته مع بوتين... هذا ما أبلغه إياه الرئيس الروسي
Lebanon 24
31-03-2022
|
15:00
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استبعد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن يتم وقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الدول الأوروبية، وقال رئيس الحكومة الإيطالية: "بعيدون عن الخطر".
كذلك أشار دراغي إلى أن مدفوعات الغاز الروسي ستتم بعملتي الدولار واليورو، أما مسألة تحويلها إلى الروبل الروسي فهو شأن داخلي يخص روسيا.
وجاء تصريح دراغي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، والذي كشف خلاله رئيس الحكومة الإيطالية تفاصيل عن محادثته الهاتفية التي جرت أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال دراغي: "سأخبركم بما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مدفوعات العقود الحالية ستستمر باليورو والدولار. وبقدر ما فهمت ولكن قد أكون مخطئا فإن التحويل إلى الروبل هو شأنا داخلي لروسيا".
المصدر: روسيا اليوم
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