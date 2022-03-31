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بأكثر من مليوني دولار.. رئيس هذه الدولة يبيع منزله الخاص!

Lebanon 24
31-03-2022 | 15:30
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قام رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي- إن، مؤخرا، ببيع منزله الخاص في مدينة يانغسان الريفية الجنوبية مقابل 2.6 مليار وون، أي حوالي 2.1 مليون دولار أميركي.

وأظهرت بيانات حكومية، أن الرئيس مون باع منزله بزيادة 1.7 مليار وون عن سعر شرائه له قبل 13 عاما.

وأعلن البيت الأزرق أنه تم إنفاق المكاسب على بناء منزل جديد في يانغسان بإقليم كيونغ سانغ الجنوبي، والذي يخطط مون للانتقال إليه بعد ترك منصبه في 9 أيار القادم.

واشترى مون المنزل القديم في عام 2009 مقابل 900 مليون وون، وعاش هناك قبل انتخابه عام 2017.

والجدير بالذكر أن مون وزوجته أبلغا عن زيادة في الديون عليهما بمقدار 1.49 مليار وون، بسبب حاجتهما لتمويل بناء مسكن التقاعد.

وأوضح البيت الأزرق (مقر الرئاسة) أن زيادة الديون جاءت بعد أن اقترض مون وزوجته أموالًا مؤقتًا لبناء مسكن جديد وسددا المال.
المصدر: روسيا اليوم
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