وزارة الدفاع الروسية: لم نزرع ألغاماً في البحر الأسود

نفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول تلغيم روسيا للبحر الأسود، متهمة البحرية الأوكرانية بوضع 420 لغما.وأضافت أن "لا أحد يستطيع معرفة إلى أين انجرفت الألغام الأوكرانية في البحر الأسود"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.كذلك، نفت الدفاع الروسية اتهام زيلينسكي لموسكو بمحاصرة السفن الأجنبية في الموانئ الأوكرانية، قائلة إن "كييف (هي) من تحاصر وهناك 68 سفينة".وأضافت أن "السلطات الأوكرانية لا تفرج عن السفن الأجنبية من الموانئ "وتهدد بإغراقها".