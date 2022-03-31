عربي-دولي

لأول مرة منذ سيطرة "طالبان" على الحكم... إقامة مهرجان سينمائي في أفغانستان

Lebanon 24
31-03-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-937310-637843390262917680.jpg
Doc-P-937310-637843390262917680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقيم مهرجان سينمائي في أريانا (شرقي أفغانستان) بمشاركة كبار مسؤولي حركة "طالبان" والفنانين، وذلك لأول مرة منذ سيطرة الحركة على الحكم في البلاد في آب الماضي.

وأعلنت بلدية كابل أنه "لأول مرة، أقيم مهرجان سينمائي جديد في سينما أريانا بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والفنانين ومحبي الفن"، مشيرا إلى أنه "سيتم استخدام السينما لتزويد الناس بالمعلومات من خلال الأفلام والفنون حول قضايا الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والدينية والقيم والوحدة الوطنية ومكافحة الفساد".

وأضافت: "بعد انتصار الإمارة الإسلامية بجهود ومبادرة الإذاعة والتلفزيون الوطني الأفغاني وبدعم أكاديمي من إيران (موج فيلم) وبدعم فني من دائرة الشؤون الثقافية والسينما الأفغانية ببلدية كابول، أريانا سينما استأنفت عملها".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:44 | 2022-03-31
16:30 | 2022-03-31
16:00 | 2022-03-31
15:54 | 2022-03-31
15:44 | 2022-03-31
15:30 | 2022-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website