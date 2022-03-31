لأول مرة منذ سيطرة "طالبان" على الحكم... إقامة مهرجان سينمائي في أفغانستان

أقيم مهرجان سينمائي في أريانا (شرقي أفغانستان) بمشاركة كبار مسؤولي حركة "طالبان" والفنانين، وذلك لأول مرة منذ سيطرة الحركة على الحكم في البلاد في آب الماضي.وأعلنت بلدية كابل أنه "لأول مرة، أقيم مهرجان سينمائي جديد في سينما أريانا بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والفنانين ومحبي الفن"، مشيرا إلى أنه "سيتم استخدام السينما لتزويد الناس بالمعلومات من خلال الأفلام والفنون حول قضايا الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والدينية والقيم والوحدة الوطنية ومكافحة الفساد".وأضافت: "بعد انتصار الإمارة الإسلامية بجهود ومبادرة الإذاعة والتلفزيون الوطني الأفغاني وبدعم أكاديمي من إيران (موج فيلم) وبدعم فني من دائرة الشؤون الثقافية والسينما الأفغانية ببلدية كابول، أريانا سينما استأنفت عملها".