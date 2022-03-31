عربي-دولي

ما هي آخر عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي؟

Lebanon 24
31-03-2022 | 14:00
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ذكرت "العربية" أنّه بالتزامن مع الحديث عن رفع الحرس الثوري الإيراني عن "لائحة الارهاب" الاميركيّة كأحد الشروط لإنعاش الاتفاق النووي مع إيران، كشفت إذاعة إيرانية أن قضية قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، الذي اغتيل بغارة أميركية، تعتبر "آخر عقبة" أمام إحياء الاتفاق.

فقد كشف مصدر مطلع على المحادثات النووية، أن "إلزام الحكومة الإيرانية بتعليق التحقيق في اغتيال سليماني هو أحد شروط واشنطن الرئيسية لشطب الحرس الثوري من "قائمة المنظمات الإرهابية".


خطط إيرانية
وأضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية الأميركية لديها معلومات مفصلة عن خطط طهران لاتخاذ إجراءات ضد بعض المسؤولين الحكوميين الأميركيين السابقين المتهمين بالتورط في اغتيال سليماني".

كذلك أوضح أن "واشنطن في مثل هذه الظروف لا يمكنها الموافقة على طلب الحكومة الإيرانية بشطب الحرس الثوري من "لائحة المنظمات الإرهابية".


مخاوف من انهيار المحادثات
وذكرت وسائل إعلام أميركية في الأيام الأخيرة في عدة تقارير أن عدم التوصل إلى حل وسط مع إيران بشأن الحرس الثوري قد يؤدي إلى انهيار محادثات فيينا.

وكان وزير الخارجية الإيرانية أمير عبداللهيان، كشف للمرة الأولى السبت الماضي، أن إسقاط التصنيف "الإرهابي" الأميركي عن الحرس من ضمن الأمور القليلة التي لا تزال تعيق التوصل لتوافق.


يذكر أن المحادثات النووية التي انطلقت في العاصمة النمساوية في نيسان الماضي، كانت توصلت بعد أشهر طويلة إلى مراحلها الأخيرة، وسط تفاؤل أوروبي بقرب إعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب، معيدة فرض العديد من العقوبات على السلطات الإيرانية.
المصدر: العربية
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