كييف تتحضّر لخوض معارك جديدة

تواصل القصف الروسي على أوكرانيا، أمس، في اليوم الـ 36 للحرب، وقال أوليه سينيهوبوف الحاكم العسكري لمنطقة خاركيف: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، قصفت القوات الروسية المدينة 47 مرة، وأطلقت نيراناً كثيفة على ديرهاشي شمال غربي مدينة خاركيف، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين وتدمير مبنى مجلس المدينة"، مردفاً: "أعنف نقطة في منطقة خاركيف تبقى إيزيوم، حيث يتواصل القتال والقصف المستمر. نحن نعمل كل يوم لفتح ممرات إنسانية. لكن روسيا حتى الآن لا تمنحنا مثل هذه الفرصة".وفي مدينة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن "روسيا تواصل القصف، على الرغم من مطالبة موسكو بتقليص هجومها حول تلك المدينة، وكذلك كييف".وأضافت الوزارة أن "القصف الروسي الشديد وكذلك الضربات الصاروخية مستمران. القوات الروسية تواصل الاحتفاظ بمواقعها شرق وغرب كييف، رغم انسحاب عدد محدود من الوحدات. من المرجح أن ينشب قتال عنيف في ضواحي المدينة في الأيام المقبلة".كما أفادت الاستخبارات البريطانية بأن القتال العنيف مستمر في ميناء ماريوبول الجنوبي، لكن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على وسط المدينة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستلتزم وقفاً للنار في ماريوبول إفساحاً في المجال أمام إجلاء المدنيين.وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إن الصليب الأحمر أبلغهم استعداد روسيا لفتح ممر إنساني من ماريوبول إلى زابوروجيا، عبر ميناء برديانسك الخاضع للسيطرة الروسية، مردفة: "سنرسل 45 حافلة عبر هذا الممرّ".أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فاعتبر أنه لا يصدّق التعهّدات التي أطلقتها روسيا، مشيراً إلى أن "قواته تتحضّر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد".وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن "روسيا تدرس تشكيل سلطات احتلال في الأراضي الأوكرانية، وإنشاء "جمهورية زائفة" في مدينة خيرسون.وأفاد الأمين العام لحلف "ناتو" ينس ستولتنبرغ بأن "الوحدات القتالية الروسية تحاول إعادة التموضع وتواصل الضغط على كييف ومدن أخرى. روسيا تعزز وجودها في دونباس وتستعد لهجوم جديد على كييف".سياسياً، أكد مفاوض أوكراني أن محادثات السلام مع روسيا ستستأنف عبر الإنترنت اليوم.وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو: "قد يحصل اجتماع (بين روسيا وأوكرانيا) على مستوى أعلى، على الأقل على مستوى وزيري الخارجية، خلال أسبوع أو أسبوعين"، مشيراً إلى أن "من المستحيل تقديم موعد".وأضاف: "المهم هو أن يجتمع الطرفان، وأن يتفقا على وقف دائم للنار"، مشيراً إلى أن "تركيا تودّ استضافة اجتماع لوزيري الخارجية بصفتها وسيطاً صادقاً".بالتزامن، أعلنت الخارجية الروسية أن سيرغي لافروف لن يرفض لقاء نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، إذا كانت المحادثات موضوعية، وذات مغزى.بدوره، قال رئيس الوزراء الإيطالي: "بوتين أبلغني أن الظروف ليست مهيأة لوقف النار، وأنه من المبكر أن يعقد اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني".