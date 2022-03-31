حريق في موقع للبتروكيماويات جنوب غربي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار في مدينة معشور جنوب غربي إيران، واشعال حريق في أحد المواقع الخاصة للبتروكيماويات.وبحسب شبكة إيران انترناشيونال فأن السلطات الإيرانية قامت بإرسال قوات إطفاء وطوارئ إلى مكان الحادث.