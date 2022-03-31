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الرئيس التونسي: الانتخابات لن تجرى بعد 3 أشهر

Lebanon 24
31-03-2022 | 23:30
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اكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر.

وجاء تصريحات سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.

وأعلن سعيد الأربعاء حل مجلس النواب بعد ثمانية أشهر على تعليقه أعمال السلطة التشريعية وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأصدر الرئيس قراره بعد ساعات على تحدي نواب قراره تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد منذ 25تموز 2021.

وكان سعيد رأى في اجتماع النواب "محاولة انقلابية" تم إجهاضها، متهما الذين شاركوا فيه بالتآمر على أمن الدولة، وطلب من وزيرة العدل إطلاق ملاحقات قضائية بحقهم.
والخميس عبر رئيس البرلمان، راشد الغنوشي عن رفضه قرار سعيد حل مجلس النواب، مؤكدا أن المجلس سيواصل نشاطه لإنقاذ ديمقراطية البلد الذي انطلقت منه موجة "الربيع العربي" في المنطقة.

وأبدت الولايات المتحدة الخميس "قلقها العميق" إزاء قرار الرئيس التونسي سعيد مشددة على وجوب العودة سريعا إلى "حكومة دستورية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس خلال مؤتمر صحفي إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أن السلطات التونسية تفكر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء في البرلمان".
 
المصدر: الحرة
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