الرئيس التونسي: الانتخابات لن تجرى بعد 3 أشهر

اكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر.وجاء تصريحات سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.وأعلن سعيد الأربعاء حل مجلس النواب بعد ثمانية أشهر على تعليقه أعمال السلطة التشريعية وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية.وأصدر الرئيس قراره بعد ساعات على تحدي نواب قراره تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد منذ 25تموز 2021.وكان سعيد رأى في اجتماع النواب "محاولة انقلابية" تم إجهاضها، متهما الذين شاركوا فيه بالتآمر على أمن الدولة، وطلب من وزيرة العدل إطلاق ملاحقات قضائية بحقهم.