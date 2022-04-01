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أميركا: لدينا "اختلافات تكتيكية" مع إسرائيل بشأن إيران

Lebanon 24
01-04-2022 | 00:00
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قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة لديها "اختلافات تكتيكية" لا استراتيجية مع إسرائيل بشأن إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين، إنه لم يتبق سوى عدد صغير من القضايا العالقة في المحادثات النووية مع إيران للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الكرة في ملعب طهران لحل هذه القضايا.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد سافر إلى إسرائيل مطلع هذا الأسبوع.
 
وفي 27 آذار الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي أن بلاده وإسرائيل "ملتزمتان" بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي رغم خلافهما بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في القدس: "عندما يتعلق الأمر بما هو أهم، فنحن على توافق تام، كلانا ملتزم ومصمم على ضمان عدم امتلاك إيران أبدا سلاحا نوويا".

من جانبه، قال المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، إنه ليس واثقا من أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران وشيك بعد محادثات استمرت 11 شهرا في فيينا.
المصدر: سكاي نيوز
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