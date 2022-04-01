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عربي-دولي
حريق في موقع للبتروكيماويات في مدينة معشور الايرانية..اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
01-04-2022
|
00:30
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عاد مسلسل الحرائق الغامضة ليضرب مجددا في إيران، فقد أفادت أنباء بوقوع انفجار في مدينة معشور جنوب غربي إيران.
وقالت قناة إيران إنترناشيونال عبر تويتر إن حريقا اندلع في أحد المواقع الخاصة للبتروكيماويات وإن قوات الإطفاء والطوارئ أرسلت إلى مكان الحادث.
ولم يعرف على الفور سبب هذا الانفجار.
وكانت إيران شهدت في الأشهر الماضية من عام 2021 موجة حرائق في الشركات والمصانع في عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.
يذكر أن مصانع عدة ومواقع للصواريخ وغيرها من مواقع حساسة أخرى في إيران كانت تعرضت خلال السنوات الماضية لحرائق مريبة. وكان أبرزها عام 2011، عندما أسفر انفجار في قاعدة صواريخ بالقرب من طهران عن مقتل قائد الحرس الثوري حسن طهراني مقدم، الذي قاد البرنامج الصاروخي للقوات شبه العسكرية، مع 16 آخرين.
إلا أن الأشهر الماضية شهدت أيضاً تزايداً في تلك الحوادث، وسط ارتفاع منسوب التوتر بين طهران وتل أبيب، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بشن هجمات سيبرانية طالت منشآت وقواعد في إيران، وبحرية أيضا طالت سفنا إسرائيلية وإيرانية على السواء.
المصدر: العربية
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