عربي-دولي

حريق في موقع للبتروكيماويات في مدينة معشور الايرانية..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
01-04-2022 | 00:30
A-
A+
Doc-P-937501-637843927474451354.jpg
Doc-P-937501-637843927474451354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد مسلسل الحرائق الغامضة ليضرب مجددا في إيران، فقد أفادت أنباء بوقوع انفجار في مدينة معشور جنوب غربي إيران.

وقالت قناة إيران إنترناشيونال عبر تويتر إن حريقا اندلع في أحد المواقع الخاصة للبتروكيماويات وإن قوات الإطفاء والطوارئ أرسلت إلى مكان الحادث.
 
ولم يعرف على الفور سبب هذا الانفجار.

وكانت إيران شهدت في الأشهر الماضية من عام 2021 موجة حرائق في الشركات والمصانع في عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.

يذكر أن مصانع عدة ومواقع للصواريخ وغيرها من مواقع حساسة أخرى في إيران كانت تعرضت خلال السنوات الماضية لحرائق مريبة. وكان أبرزها عام 2011، عندما أسفر انفجار في قاعدة صواريخ بالقرب من طهران عن مقتل قائد الحرس الثوري حسن طهراني مقدم، الذي قاد البرنامج الصاروخي للقوات شبه العسكرية، مع 16 آخرين.

إلا أن الأشهر الماضية شهدت أيضاً تزايداً في تلك الحوادث، وسط ارتفاع منسوب التوتر بين طهران وتل أبيب، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بشن هجمات سيبرانية طالت منشآت وقواعد في إيران، وبحرية أيضا طالت سفنا إسرائيلية وإيرانية على السواء.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:54 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2022-04-01
05:00 | 2022-04-01
04:30 | 2022-04-01
04:00 | 2022-04-01
03:30 | 2022-04-01
03:00 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website