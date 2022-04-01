عتاد فائق الحداثة آت..سفير أوكراني "قريباً سنحمي أجواءنا"

ملمحاً إلى أسلحة فعالة ضد الطائرات والهجمات الروسية على ما يبدو، أعلن سفير أوكرانيا لدى اليابان سيرجي كورسونسكي اليوم الجمعة أن بلاده ستتمكن قريبا من حماية أجوائها ومدنها بشكل أفضل من الهجمات الروسية لأنها تتوقع عتادا عسكريا "فائق الحداثة" من الولايات المتحدة وبريطانيا.





معدات حديثة

وتابع قائلا بحسب ما نقلت رويترز "عندما يطلقون صواريخ كروز من مسافة بعيدة، لا نستطيع الوصول إلى موقع الإطلاق. يتعين علينا اعتراضها. لهذا نحتاج إلى تلك المعدات الحديثة".



يذكر أنه يمكن إطلاق صواريخ كروز من منصات أرضية أو جوية أو بحرية، نظراً لدوافعها المستمرة، و وقدرتها الكبيرة على المناورة بشكل يفوق الصواريخ الباليستية، وإن كانت الأخيرة أسرع. كما أضاف في مؤتمر صحفي "لا تزال لروسيا الغلبة في القوة الجوية والطائرات والصواريخ، لكننا نتوقع أن تبدأ أوكرانيا بتسلم عتاد فائق الحداثة من الولايات المتحدة وبريطانيا لحماية سمائها ومدنها".معدات حديثةوتابع قائلا بحسب ما نقلت رويترز "عندما يطلقون صواريخ كروز من مسافة بعيدة، لا نستطيع الوصول إلى موقع الإطلاق. يتعين علينا اعتراضها. لهذا نحتاج إلى تلك المعدات الحديثة".يذكر أنه يمكن إطلاق صواريخ كروز من منصات أرضية أو جوية أو بحرية، نظراً لدوافعها المستمرة، و وقدرتها الكبيرة على المناورة بشكل يفوق الصواريخ الباليستية، وإن كانت الأخيرة أسرع.