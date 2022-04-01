عربي-دولي

عتاد فائق الحداثة آت..سفير أوكراني "قريباً سنحمي أجواءنا"

Lebanon 24
01-04-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-937513-637843964761783997.jpg
Doc-P-937513-637843964761783997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ملمحاً إلى أسلحة فعالة ضد الطائرات والهجمات الروسية على ما يبدو، أعلن سفير أوكرانيا لدى اليابان سيرجي كورسونسكي اليوم الجمعة أن بلاده ستتمكن قريبا من حماية أجوائها ومدنها بشكل أفضل من الهجمات الروسية لأنها تتوقع عتادا عسكريا "فائق الحداثة" من الولايات المتحدة وبريطانيا.
 
كما أضاف في مؤتمر صحفي "لا تزال لروسيا الغلبة في القوة الجوية والطائرات والصواريخ، لكننا نتوقع أن تبدأ أوكرانيا بتسلم عتاد فائق الحداثة من الولايات المتحدة وبريطانيا لحماية سمائها ومدنها".

معدات حديثة
وتابع قائلا بحسب ما نقلت رويترز "عندما يطلقون صواريخ كروز من مسافة بعيدة، لا نستطيع الوصول إلى موقع الإطلاق. يتعين علينا اعتراضها. لهذا نحتاج إلى تلك المعدات الحديثة".

يذكر أنه يمكن إطلاق صواريخ كروز من منصات أرضية أو جوية أو بحرية، نظراً لدوافعها المستمرة، و وقدرتها الكبيرة على المناورة بشكل يفوق الصواريخ الباليستية، وإن كانت الأخيرة أسرع.
 
كما يمكن لتلك الصواريخ أن تظل داخل الغلاف الجوي طوال مدة رحلتها، إذ تدفع يتم بواسطة محركات نفاثة.

إلا أن العديد من الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ والطائرات يمكن صدها فضلا عن غيرها من الصواريخ الروسية.

تفوق روسيا جوا
وكانت كييف دأبت منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 شباط على مناشدة دول الناتو بفرض حظر جوي في سمائها، أو بتزويدها بالأسلحة الفتاكة والطائرات من أجل موازنة التفوق الروسي الجوي، إلا أن الدول الغربية عامة، أعلنت صراحة استبعاد تزويدها بالطائرات المقاتلة أو حتى حظر الطيران، وإنما أرسلت أسلحة عدة شملت صواريخ وأنظمة دفاع وغيرها، خوفا من توسع نطاق الصراع.

لا سيما أن روسيا كانت حذرت مرارا الغرب من إرسال أسلحة هجومية فتاكة إلى أوكرانيا، خصوصا من الدول المجاورة لها، مؤكدة أنها ستعتبرها دولا معادية ومنخرطة بالتتالي في العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أراضي الجارة الغربية.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:54 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2022-04-01
05:00 | 2022-04-01
04:30 | 2022-04-01
04:00 | 2022-04-01
03:30 | 2022-04-01
03:00 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website