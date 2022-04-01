22
o
بيروت
34
o
طرابلس
30
o
صور
26
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
موسكو للاتحاد الأوروبي: أفعالكم لن تبقى بلا رد!
Lebanon 24
01-04-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع استمرار نهج فرض العقوبات القاسية على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أنها سترد على كافة العقوبات الأوروبية.
كما أضافت أن الاتحاد يدرك أن المواجهة مع موسكو ليست في مصلحته.
لن تظل بلاد رد
وقال مدير إدارة التعاون الأوروبي في الوزارة، نيكولاي كوبرينيتس لوكالة سبوتنيك الروسية الرسمية "لن تظل أفعال الاتحاد الأوروبي بدون رد".
كذلك، أكد أن "العقوبات غير المسؤولة التي تفرضها بروكسل تؤثر سلبا على حياة الأوروبيين العاديين اليومية".
"المعاملة بالمثل"
أتت تلك التصريحات بعد أن أعلنت الوزارة أمس الخميس، فرض عقوبات على كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، مشددة أن سياسة العقوبات التي تنتهجها دول الاتحاد ضد روسيا تتجاوز كل الحدود
كما رأت أن بروكسل تخضع المواطنين والشركات الروسية لعقوبات جماعية وتعسفية أحادية الجانب، مضيفة ـأن الغرب أعلن "حربا هجينة" ضد البلاد.
وشملت العقوبات الروسية المعلنة أمس المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مديرو المؤسسات العسكرية ومفوضي الاتحاد ، بالإضافة إلى غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي، الذيين وصفتهم بـ "مروجي سياسات مناهضة لروسيا".
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا بـ 24 فبراير الماضي، فرض الاتحاد آلاف العقوبات الموجعة على موسكو، طالت مختلف القطاعات والشركات، حتى أن ظلالها انحسب أيضا على مجالات ثقافية إعلامية ورياضية.
كما طالت تلك العقوبات القاسية سياسيين ونواب، فضلا عن أثرياء روس، اتهموا بأنهم مقربيين من الكرملين.
ولا تزال حرب العقبوات مستمرة،إذ يعتزم "الأوروبي" فرض المزيد منها على بنوك روسية إضافية، فضلا عن توسيعها لتشمل المزيد من أفراد عائلات كبار الأثرياء الروس المرتبطين بحكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل
06:49 | 2022-03-31
31/03/2022 06:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ومعطف أنيق... صورة أنابيلا هلال مع "البرغر" حديث مواقع التواصل والجمهور: "بتشمي شم ما بتكليها"
Lebanon 24
بفستان ومعطف أنيق... صورة أنابيلا هلال مع "البرغر" حديث مواقع التواصل والجمهور: "بتشمي شم ما بتكليها"
07:35 | 2022-03-31
31/03/2022 07:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم التحقيق في جريمة أنصار.. وهذا ما تم كشفه
Lebanon 24
ختم التحقيق في جريمة أنصار.. وهذا ما تم كشفه
22:54 | 2022-03-31
31/03/2022 10:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة والد الفنان السوري الشهير.. هكذا نعاه بصورة ورسالة مؤثرة
Lebanon 24
وفاة والد الفنان السوري الشهير.. هكذا نعاه بصورة ورسالة مؤثرة
07:43 | 2022-03-31
31/03/2022 07:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 147 راكباً.. إشتعال النيران في العجلة الأمامية لطائرة أثناء تنفيذها هبوطاً اضطرارياً (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 147 راكباً.. إشتعال النيران في العجلة الأمامية لطائرة أثناء تنفيذها هبوطاً اضطرارياً (فيديو)
08:46 | 2022-03-31
31/03/2022 08:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2022-04-01
من هو شهباز شريف الذي قد يخلف عمران خان في باكستان؟
05:00 | 2022-04-01
بسبب تجربتها الصاروخية.. اليابان تفرض عقوبات على كوريا الشمالية
04:30 | 2022-04-01
هدوء يسبق العاصفة في هذه المدينة الاوكرانية... ."مايسترو" يكشف التفاصيل!
04:00 | 2022-04-01
"سيعاقبون بالتدريج"...زيلينسكي يقيل مسؤولين أمنيين كبيرين!
03:30 | 2022-04-01
هذه شروط فوز أوكرانيا في الحرب مع روسيا
03:00 | 2022-04-01
منذ بدء الحرب....أول هجوم أوكراني على الأراضي الروسية (فيديو)
فيديو
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
01/04/2022 13:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
01/04/2022 13:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
01/04/2022 13:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact