موسكو للاتحاد الأوروبي: أفعالكم لن تبقى بلا رد!





كما أضافت أن الاتحاد يدرك أن المواجهة مع موسكو ليست في مصلحته. مع استمرار نهج فرض العقوبات القاسية على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أنها سترد على كافة العقوبات الأوروبية.كما أضافت أن الاتحاد يدرك أن المواجهة مع موسكو ليست في مصلحته.

لن تظل بلاد رد

وقال مدير إدارة التعاون الأوروبي في الوزارة، نيكولاي كوبرينيتس لوكالة سبوتنيك الروسية الرسمية "لن تظل أفعال الاتحاد الأوروبي بدون رد".



كذلك، أكد أن "العقوبات غير المسؤولة التي تفرضها بروكسل تؤثر سلبا على حياة الأوروبيين العاديين اليومية".

"المعاملة بالمثل"

أتت تلك التصريحات بعد أن أعلنت الوزارة أمس الخميس، فرض عقوبات على كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، مشددة أن سياسة العقوبات التي تنتهجها دول الاتحاد ضد روسيا تتجاوز كل الحدود



كما رأت أن بروكسل تخضع المواطنين والشركات الروسية لعقوبات جماعية وتعسفية أحادية الجانب، مضيفة ـأن الغرب أعلن "حربا هجينة" ضد البلاد. أتت تلك التصريحات بعد أن أعلنت الوزارة أمس الخميس، فرض عقوبات على كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، مشددة أن سياسة العقوبات التي تنتهجها دول الاتحاد ضد روسيا تتجاوز كل الحدودكما رأت أن بروكسل تخضع المواطنين والشركات الروسية لعقوبات جماعية وتعسفية أحادية الجانب، مضيفة ـأن الغرب أعلن "حربا هجينة" ضد البلاد.