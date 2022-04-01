عربي-دولي

هدوء يسبق العاصفة في هذه المدينة الاوكرانية... ."مايسترو" يكشف التفاصيل!

Lebanon 24
01-04-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-937529-637844002729856195.jpg
Doc-P-937529-637844002729856195.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن قائد اللواء 92 في القوات الأوكرانية الخميس إن الوضع "مستقر" في خاركيف (شمال شرق) ثاني أكبر مدن أوكرانيا، لكن الجيش الروسي "يعيد تجميع قواته للهجوم" في شرق البلاد وجنوبها.

وصرّح الجنرال بافلو "مايسترو" لوكالة فرانس برس "اعتقدوا (الروس) أنهم سيدخلون إلى أوكرانيا كما فعلوا في شبه جزيرة القرم، لكن ذلك لم ينجح، ولهذا السبب تراجع العدو وهو بصدد إعادة تجميع صفوفه".

وأضاف الجنرال أن الجيش الروسي "يعيد تجميع صفوفه للهجوم ووضع أكبر عدد من القوات في المنطقة باتجاه سلوبوزانشتشينا"، الجزء الشمالي الشرقي من البلاد الممتد من خاركيف إلى لوغانسك، وفي ماريوبول.

وأكد الضابط الكبير (47 عاما) أنه "لا يجب أبد التقليل من شأن العدو".

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد وصف بافلو في 3 اذار بأنه "بطل" لقيادته عمليات الدفاع عن خاركيف في الأيام الأولى الحرب.

وبعد طرده من ضواحي مدينة خاركيف، لا يزال الجيش الروسي متمركزا على الأطراف الشمالية والشمالية الشرقية للمدينة حيث يقصف بشكل يومي المناطق السكنية الواقعة في مرمى نيرانه.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:54 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2022-04-01
05:00 | 2022-04-01
04:00 | 2022-04-01
03:30 | 2022-04-01
03:00 | 2022-04-01
02:30 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website