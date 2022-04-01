هدوء يسبق العاصفة في هذه المدينة الاوكرانية... ."مايسترو" يكشف التفاصيل!

أعلن قائد اللواء 92 في القوات الأوكرانية الخميس إن الوضع "مستقر" في خاركيف (شمال شرق) ثاني أكبر مدن أوكرانيا، لكن الجيش الروسي "يعيد تجميع قواته للهجوم" في شرق البلاد وجنوبها.وصرّح الجنرال بافلو "مايسترو" لوكالة فرانس برس "اعتقدوا (الروس) أنهم سيدخلون إلى أوكرانيا كما فعلوا في شبه جزيرة القرم، لكن ذلك لم ينجح، ولهذا السبب تراجع العدو وهو بصدد إعادة تجميع صفوفه".وأضاف الجنرال أن الجيش الروسي "يعيد تجميع صفوفه للهجوم ووضع أكبر عدد من القوات في المنطقة باتجاه سلوبوزانشتشينا"، الجزء الشمالي الشرقي من البلاد الممتد من خاركيف إلى لوغانسك، وفي ماريوبول.وأكد الضابط الكبير (47 عاما) أنه "لا يجب أبد التقليل من شأن العدو".وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد وصف بافلو في 3 اذار بأنه "بطل" لقيادته عمليات الدفاع عن خاركيف في الأيام الأولى الحرب.وبعد طرده من ضواحي مدينة خاركيف، لا يزال الجيش الروسي متمركزا على الأطراف الشمالية والشمالية الشرقية للمدينة حيث يقصف بشكل يومي المناطق السكنية الواقعة في مرمى نيرانه.