بسبب تجربتها الصاروخية.. اليابان تفرض عقوبات على كوريا الشمالية

وافقت الحكومة اليابانية، الجمعة، على فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بسبب تجربتها الأخيرة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، في أعقاب دعوات واشنطن لتشديد العقوبات الدولية على الدولة المسلحة نوويا.وفرضت اليابان بالفعل حظرا على التجارة ودخول السفن في إطار عقوبات أحادية ضد بيونغ يانغ، لكنها قالت الجمعة إنها ستحدد أربع مجموعات وتسعة أفراد يشاركون في تطوير الأسلحة النووية والصاروخية.وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، للصحافيين إن الكيانات والأفراد "سيخضعون لتجميد أصول".يأتي تحرك اليابان بعد أن دعت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي المنقسم إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على كوريا الشمالية، متهمة بيونغ يانغ بـ"استفزازات متزايدة الخطورة" غداة اختبارها أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارّات، غير أن دعوة واشنطن هذه لم تلق آذانا صاغية.