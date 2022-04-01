عربي-دولي

بسبب تجربتها الصاروخية.. اليابان تفرض عقوبات على كوريا الشمالية

Lebanon 24
01-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-937544-637844018589268992.jpg
Doc-P-937544-637844018589268992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافقت الحكومة اليابانية، الجمعة، على فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بسبب تجربتها الأخيرة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، في أعقاب دعوات واشنطن لتشديد العقوبات الدولية على الدولة المسلحة نوويا.

وفرضت اليابان بالفعل حظرا على التجارة ودخول السفن في إطار عقوبات أحادية ضد بيونغ يانغ، لكنها قالت الجمعة إنها ستحدد أربع مجموعات وتسعة أفراد يشاركون في تطوير الأسلحة النووية والصاروخية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، للصحافيين إن الكيانات والأفراد "سيخضعون لتجميد أصول".

يأتي تحرك اليابان بعد أن دعت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي المنقسم إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على كوريا الشمالية، متهمة بيونغ يانغ بـ"استفزازات متزايدة الخطورة" غداة اختبارها أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارّات، غير أن دعوة واشنطن هذه لم تلق آذانا صاغية.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:54 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2022-04-01
04:30 | 2022-04-01
04:00 | 2022-04-01
03:30 | 2022-04-01
03:00 | 2022-04-01
02:30 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website