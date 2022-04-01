هذه شروط فوز أوكرانيا في الحرب مع روسيا

"في الوقت الذي تواجه فيه القوات الروسية مقاومة شديدة في أوكرانيا، يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلب مجرى الحرب من خلال حملة عسكرية طويلة ووحشية"، بحسب مجلة "تايم" الأميركية، "ولكن إذا تمكنت الولايات المتحدة وشركاؤها الغربيون من زيادة - والحفاظ على - المساعدة العسكرية لأوكرانيا على المدى الطويل، فقد تخسر موسكو الحرب في نهاية المطاف - وهي نتيجة لم يكن من الممكن تصورها تقريبًا قبل عدة أسابيع. إن الخطوات الاقتصادية والدبلوماسية مهمة، لكن المساعدة العسكرية هي العمود الفقري. يواجه الجيش الروسي ما أسماه الزعيم الثوري الصيني ماو تسي تونغ "حرب الشعب".

كما كتب ماو في كتابه "On Protracted War"، "إن أغنى مصدر قوة لشن الحرب يكمن في الشعب". واجهت القوات الروسية مقاومة شديدة من قبل القوات الأوكرانية التقليدية والسكان الذين حشدوا ضد جيش الاحتلال. ومع ذلك، يبقى بوتين ملتزماً بشن حملة الأرض المحروقة في أوكرانيا. دمر الجيش الروسي العديد من المدن الأوكرانية بقصف مدفعي وصواريخ موجهة وغير موجهة من الطائرات وصواريخ كروز بعيدة المدى من السفن البحرية وصواريخ تفوق سرعة الصوت. يحاول بوتين قلب مجرى الحرب لصالح موسكو، كما فعل في سوريا عام 2015 والشيشان عام 1999- على الرغم من البدايات المشؤومة".

وتابعت المجلة، "حقق الجيش الروسي انتصارات في كلتا الحالتين. استفادت موسكو من جهود المنع الناجحة لكبح تدفق الأسلحة والمواد إلى المقاتلين المتمردين، والسكان المحليين، والعمليات الإعلامية الفعالة التي أكملت حملة عسكرية عقابية. لكن موسكو تفتقر اليوم إلى كل هذه الشروط في أوكرانيا. كافح الجيش الروسي لاعتراض التدفق المستمر للأسلحة والمواد المتدفقة إلى البلاد، وفشل في ترهيب الأوكرانيين، وهو يخسر حرب المعلومات. لدى بوتين الآن الكثير ليخسره في أوكرانيا - بما في ذلك إرثه - إذا فشل في قلب موازين الحرب. هناك الكثير الآن على المحك بالنسبة لبوتين - مع تكبّد جيشه خسائر فادحة، واقتصاده في حالة من الفوضى، وعزلة بلاده المتزايدة عن الغرب - لدرجة أنه من المرجح أن يستمر في تصعيد الحرب. لكن موسكو يمكن أن تخسر الحرب إذا كانت الولايات المتحدة وشركاؤها الغربيون قادرين على زيادة عدد ونوع الأسلحة إلى أوكرانيا على مدى فترة طويلة. لن تكون الخطوات الاقتصادية والدبلوماسية فعالة إلا إذا تمكنت أوكرانيا من صد الجيش الروسي في ساحة المعركة. تراجعت مخزونات الجيش الأوكراني مرارًا وتكرارًا - وستستمر في ذلك على مدار الحرب. قال فاديم بريستايكو، سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة، في أواخر آذار: "لم يكن لدينا ما يكفي في المقام الأول. سنشهد على نفاد للأسلحة في الأسبوع المقبل"."

وبحسب المجلة، "يعد الدعم الأميركي والغربي المستمر أمرًا ضروريًا لأوكرانيا لمنع القوات الروسية من الاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها. فالسيطرة الإقليمية هي المفتاح. أوقفت القوات الأوكرانية التقدم الروسي حول كييف وخاركيف وبعض المدن الأخرى. لكن الروس استولوا على مناطق محدودة في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك حول خيرسون وماريوبول ولوهانسك ودونيتسك. تعد المساعدات العسكرية الغربية أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا على صد القوات الروسية في ساحة المعركة وزيادة التكاليف الروسية من حيث الدم والأموال. تشمل الأمثلة على الأسلحة والأنظمة التي تحتاجها أوكرانيا أنظمة الأسلحة المضادة للدبابات والطائرات المسلحة بدون طيار وأنظمة صواريخ أرض جو والصواريخ المضادة للسفن. يمكن لأوكرانيا أيضًا استخدام أنظمة صواريخ أرض - جو طويلة المدى من طراز S-300 لاستهداف الطائرات الروسية، والتي يمكن أن تقدمها سلوفاكيا وبلغاريا واليونان. يجب على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أيضًا توفير طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية ومنصات عالية الجودة إذا استمرت روسيا في تصعيد الحرب. تُعدّ أوكرانيا بلدا مثاليا لدعم حملة متواصلة ضد القوات الروسية. تشترك أوكرانيا في حدود يبلغ طولها 716 ميلاً مع بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا، حيث يمكن للغرب أن يواصل ضخ الأسلحة والمواد الأخرى. تفتقر روسيا إلى القوات البرية لاعتراض خط الأنابيب هذا بشكل فعال، وقد فشلت الضربات الصاروخية الدقيقة لموسكو في غرب أوكرانيا في وقف التدفق. ومع ذلك، من المرجح أن الأسوأ لم يأت بعد. تحتاج الولايات المتحدة إلى الاستعداد للتصعيد الروسي، بما في ذلك المزيد من الضربات ضد خطوط الإمداد في غرب أوكرانيا، وزيادة استهداف السكان المدنيين، واستخدام الأسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والهجمات المحتملة ضد دول مثل بولندا ذات الأهمية الحاسمة لخط أنابيب الأسلحة. لكن لا يمكن تخويف الولايات المتحدة وشركائها بأي من أفعال بوتين وإبطاء تدفق الأسلحة والمواد".

وختمت المجلة، "لاستكمال هذه الجهود العسكرية، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ومواصلة عزل موسكو سياسيًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المتحدة وشركائها الغربيين زيادة الجهود لاختراق الستار الحديدي الرقمي حتى يعرف سكان روسيا مدى الضرر العسكري والاقتصادي والسياسي الذي تسبب فيه بوتين. كل هذه الخطوات مهمة. لكن منع الجيش الروسي من الاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها في ساحة المعركة هو الحجر الأساس. إذا خسرت موسكو الحرب، فسوف تظهر أضعف سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا بطرق تؤدي إلى تغيير ميزان القوى العالمي لصالح الولايات المتحدة وحلفائها الديمقراطيين. وسيكون ذلك انتصارا مهما للحرية وحقوق الإنسان".