عربي-دولي

حول كييف.. روسيا "تجبر" الأسرى الأوكرانيين على هذه الأعمال

Lebanon 24
01-04-2022 | 07:00
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ذكر تقرير إخباري أن القوات الروسية شيّدت معسكرات اعتقال حول العاصمة الأوكرانية، كييف، أجبرت الأسرى فيها على حفر الخنادق.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عما وصفتها بجمعية حقوق إنسان أوكرانية أن القوات الروسية أجبرت 500 شخص على حفر الخنادق وبناء التحصينات لها، ووصل الأمر إلى إصلاح العتاد العسكري في قرى تحيط بالعاصمة كييف.

ولم يؤكد هذه المعلومات مصدر مستقل، وينظر البعض إليها على أنها جزء من الحرب الدعائية بين الغرب وأوكرانيا من ناحية، وروسيا من ناحية أخرى.

وذكرت "ديلي ميل" أنه جرى نقل نحو 20 ألف شخص من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إلى داخل روسيا، حيث وضعوا داخل "معسكرات عمل"، لكن هذه المرة الأولى التي يذكر فيها وجود مثل هذه المعسكرات داخل أوكرانيا.

وقالت ما تسمى "المبادرة الأوكرانية الإعلامية لحقوق الإنسان" إن الأسرى تعرضوا للتهديد بالعنف، إذا لم يفعلوا ما يقال لهم.

وروى أسير فار من قبضة القوات الروسية: "لقد أُجبر عدد منا (الأسرى) على حفر الخنادق. لم نكن نأكل إلا عندما كان هناك بعض طعام لدى الحراس، وأعطونا مياه (لنشربها) من نظام التدفئة".
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