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عربي-دولي
إستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
01-04-2022
|
07:25
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أعلنت روسيا أنها ستعقد اليوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، على خلفية استمرار العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أراضي هذا البلد في 24 فبراير الماضي.
ونشر رئيس الوفد الروسي في المفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، على قناته في تطبيق "تيليغرام" صورة تظهر أعضاء وفدي موسكو وكييف، وهم يعقدون اجتماعا افتراضيا.
وذكر ميدينسكي: "نواصل المفاوضات بصيغة مؤتمر الفيديو، ومواقفنا بشأن القرم ودونباس لا تزال ثابتة".
المصدر:
روسيا اليوم
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