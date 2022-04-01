عربي-دولي

المخابرات البريطانية: أوكرانيا استعادت قريتين من الجيش الروسي

Lebanon 24
01-04-2022 | 09:00
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أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، الجمعة، أن القوات الأوكرانية استعادت قريتي سلوبودا ولوكاشيفكا جنوب تشيرنيهيف، وعلى طرق الإمداد الرئيسية بين المدينة، وكييف.

وأضافت: "واصلت أوكرانيا أيضاً شن هجمات مضادة ناجحة ولكن محدودة إلى الشرق والشمال الشرقي من كييف"، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضحت أن تشيرنيهيف وكييف تتعرضان لضربات جوية وصاروخية متواصلة، رغم  إعلان روسيا تقليص أنشطتها في هذه المناطق.

وضربت مروحيتان أوكرانيتان منشأة تخزين وقود في بلدة بلغورود بغرب روسيا، حسب ما أعلن الحاكم الإقليمي الروسي، اليوم الجمعة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال فياتشسلاف غلادكوف على تطبيق تليغرام: "اندلع حريق في خزان الوقود بسبب ضربة جوية من مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين دخلتا المنطقة الروسية على علو منخفض".
 
 
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