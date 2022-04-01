عربي-دولي

السعودية تتحرى هلال رمضان.. ماذا يقول علم الفلك؟

Lebanon 24
01-04-2022 | 07:30
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تتحرى السعودية ودول العالم الإسلامي هلال شهر رمضان مساء اليوم الجمعة لتحديد موعد شهر الصيام لعام 2022.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان والأول من أبريل، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وناشدت المحكمة العليا من يرى هلال رمضان بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها.

وأملت المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض.

فلكيا
من جهتها حددت الحسابات الفلكية الموعد الذي يمكن أن يرى فيه الهلال وبالتالي موعد غرة رمضان.

وفي بيان نشره مركز الفلك الدولي على موقعه الرسمي قال المركز، ومقره الإمارات، إن "معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الجمعة المقبل الذي يصادف 29 من شهر شعبان في السنة الهجرية".

لكن المرصد أكد أن "رؤية الهلال في هذا اليوم غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، ويمكن أن يرى فقط باستخدام التلسكوب وبصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الأفريقية".

كذلك أشار المرصد إلى أن "رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في أجزاء من القارتين الأميركيتين، كما أن رؤيته يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فقط".

وأضاف المركز : "بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ... فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد، وستكون عدة شهر شعبان في بعضها 29 يوما وفي بعضها الآخر 30 يوما".
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