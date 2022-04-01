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عربي-دولي
الخطر يتزايد... منظمة الصحة العالمية تُحذّر من وباء جديد!
Lebanon 24
01-04-2022
|
10:09
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حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض التي تنقلها الحشرات تشكل خطرا متزايدا ويمكن أن تؤدي إلى الوباء التالي.
وقالت إن فيروسات "أربوفيروس" مثل "زيكا" و"الحمى الصفراء" و"الشيكونغونيا" و"حمى الضنك" هي مجموعة من مسببات الأمراض التي تنتشر عن طريق الحشرات، مثل البعوض، مبينة أن هذه الفيروسات يمكن أن تصبح جائحة، خاصة وأن ما يقارب أربعة مليارات شخص يعيشون في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حيث تنتشر هذه الفيروسات.
وقالت الدكتورة سيلفي برياند، مديرة فريق التأهب للأخطار المعدية العالمية في منظمة الصحة العالمية: "لقد مررنا بعامين من جائحة "كوفيد -19" وتعلمنا بالطريقة الصعبة ما يكلفه عدم الاستعداد الكافي للأحداث عالية التأثير"، مشيرة إلى أنه "كان لدينا إشارة مع "سارس" في عام 2003 وتجربة جائحة الإنفلونزا 2009.. لكن لا تزال هناك فجوات في استعدادنا".
وحذرت من أنه "من المحتمل جدا أن يكون الوباء التالي ناتجا عن فيروس "arbovirus" الجديد. ولدينا أيضا بعض الإشارات على أن الخطر يتزايد".
المصدر: روسيا اليوم
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