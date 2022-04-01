برلين توافق على بيع مركبات عسكرية إلى كييف

كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن برلين أعطت الضوء الأخضر لـ56 مركبة من النوع PbV-501 لنقلها من شركة تشيكية إلى كييف.



وكانت برلين نقلت مركبات IFV إلى السويد في نهاية التسعينيات، والتي باعتها لاحقاً إلى شركة تشيكية تهدف الآن إلى بيعها إلى كييف، وفقاً لصحيفة Welt am Sonntag.