عربي-دولي

برلين توافق على بيع مركبات عسكرية إلى كييف

Lebanon 24
01-04-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-937704-637844305037740235.jpg
Doc-P-937704-637844305037740235.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن برلين أعطت الضوء الأخضر لـ56 مركبة من النوع PbV-501 لنقلها من شركة تشيكية إلى كييف.

وكانت برلين نقلت مركبات IFV إلى السويد في نهاية التسعينيات، والتي باعتها لاحقاً إلى شركة تشيكية تهدف الآن إلى بيعها إلى كييف، وفقاً لصحيفة Welt am Sonntag.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-04-01
15:30 | 2022-04-01
15:00 | 2022-04-01
14:30 | 2022-04-01
13:30 | 2022-04-01
13:00 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website