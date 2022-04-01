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عملية إجلاء في مطار فولغوغراد الروسي بسبب تقارير عن وجود قنبلة بداخله

Lebanon 24
01-04-2022 | 12:30
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أفادت المتحدثة باسم مطار فولغوغراد الروسي، أناستاسيا غولودوفا عن إجلاء الركاب والمسافرين من المطار بسبب تقارير عن وجود قنبلة داخله.


المصدر: روسيا اليوم
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