عربي-دولي

سفارة هولندا في روسيا توقف بعض أنشطتها

Lebanon 24
01-04-2022 | 13:00
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أعلنت البعثة الدبلوماسية الهولندية اليوم، الجمعة 1 نيسان، عن وقف سفارتها في موسكو والقنصلية العامة للمملكة في بطرسبورغ جزءا من أنشطتها بسبب الأحداث في أوكرانيا.
وجاء في بيان السفارة أن "الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا تعني أن السفارة الهولندية في موسكو والقنصلية العامة في بطرسبورغ سوف تضطران إلى تعليق بعض أنشطتهما حتى تتوقف الحرب. ولا يمكن أن يدور أي حديث في الوقت الراهن عن أي علاقات طبيعية مع النظام الروسي".
إلا أن البيان أشار في نفس الوقت إلى أن هولندا تواصل البحث عن فرص للحوار مع الشعب الروسي.

المصدر: روسيا اليوم
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