عربي-دولي

الرئيس الصيني: نأسف بشدة لوصول الوضع في أوكرانيا إلى ما هو عليه اليوم

Lebanon 24
01-04-2022 | 14:30
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قال الرئيس الصيني شي جين بين، اليوم الجمعة، إن بلاده "تأسف بشدة" لأن الوضع في أوكرانيا وصل إلى ما هو عليه اليوم.
ودعا الرئيس الصيني في كلمة العالم إلى أن "يدعم الحوار بين روسيا وأوكرانيا، لا أن يصب الزيت على النار".
وأضاف أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والناتو "إنشاء آلية أمنية في أوروبا".
كما أعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد العالمي قد يستغرق سنوات أو حتى عقودا للتعافي من عواقب الأزمة في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن القمة الأوروبية الصينية جرت اليوم "في جو شديد التوتر" بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكانت وكالة "شينخوا" الصينية أفادت بأن رئيس البلاد شي جين بينغ اجتمع اليوم الجمعة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عبر رابط فيديو.
المصدر: روسيا اليوم
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