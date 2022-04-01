وزارة الثقافة الإيرانية تؤكد تعرضها لهجوم سيبراني

أعلنت وزارة الثقافة الإيرانية أن أنظمتها الإلكترونية تعرضت لهجوم من قراصنة، وأشارت إلى أن الهجوم لم يؤد إلى تسرب أية معلومات.وقال نائب وزير الثقافة، ياسر احمدوند، أن نظام إدارة الكتب سيعود للعمل الأسبوع المقبل، ووفقا للعلاقات العامة في دار الكتاب والأدب الإيرانية، أضاف أن الفنيون والخبراء والاستشاريون بدؤوا عملا مكثفا، بعد حدوث الهجوم، ونجحوا في استعادة معلومات نظام إدارة الكتب".وحسب موقع "انتخاب" الإيراني، أوضح المسؤول في الوزارة أن "جميع المعلومات استرجعت، ولم تتم سرقة أي معلومات من هذا النظام"، وأضاف أن المعلومات سيتم نقلها إلى خوادم جديدة، وإعادة تنشيط النظام بداية الأسبوع المقبل" وأشار إلى أن "الناشرين سيتمكنون من تحميل كتبهم ومتابعة عملية الترخيص".