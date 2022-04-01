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توافق أطراف النزاع في اليمن على هدنة لشهرين

Lebanon 24
01-04-2022 | 16:30
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أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين، توافقوا على هدنة لمدة شهرين في اليمن تبدأ السبت مع احتمال تجديدها.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان إن "أطراف النِّزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران تدخل حيِّز التنفيذ غداً (السبت) الثاني من نيسان في الساعة السابعة مساءً بتوقيت اليمن"، مضيفًا أن "الهدنة قابلة للتجديد بعد مدة الشهرين بموافقة الأطراف".

والأربعاء الماضي، انطلقت مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي في غياب المتمردين الحوثيين الرافضين لإجراء حوار في السعودية.

 وكان المتمردون أعلنوا السبت الماضي، هدنة من طرف واحد، لمدة ثلاثة أيام.
المصدر: الحرة
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