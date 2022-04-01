عربي-دولي

سلاح الجوّ الألماني يحصد الحصّة الأكبر من مخصّصات تبلغ 110 مليار دولار

Lebanon 24
01-04-2022 | 18:16
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قال مصدران دفاعيان لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن سلاح الجو الألماني يتجه فيما يبدو ليكون المستفيد الأكبر من تمويل خاص للجيش الألماني يبلغ 100 مليار يورو (110.35 مليار دولار).
وفي تحول بالسياسة الألمانية بعد عقود من إهمال القوات المسلحة، تعهّد المستشار أولاف شولتز بزيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي وضخ 100 مليار دولار في البوندسوير (القوات المسلحة) بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وهذه الأموال مخصصة لتعزيز الاستعداد العسكري الألماني، خاصة من خلال شراء الأسلحة والمعدات التي كان الجيش في حاجة إليها.
وتواجه ألمانيا مهمّة صعبة لتحديث جيشها نظراً لمعدّاته المتقادمة والبيروقراطية المتجذّرة والجنود الذين يفتقرون إلى الحافز.
وقررت برلين زيادة الإنفاق السنوي على الدفاع ليشكّل أكثر من 2% من إجمالي الناتج الداخلي.
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