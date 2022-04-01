زيلينسكي: نخشى أن تكون روسيا المستفيد على الأمد الطويل

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن "بلاده تكسب الحرب فيما روسيا تخسرها"، مضيفاً: "نخشى أن تكون موسكو هي المستفيد على الأمد الطويل".

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أثق في الرئيس الأميركي جو بايدن لكن على واشنطن تسريع تزويدنا بالأسلحة".

وتابع: "انضمامنا للحلف الأطلسي سيشكل إضافة إيجابية"، كما تمنى أن تقف الصين إلى جانب أوكرانيا.

وأوضح أن "الوضع في شرق البلاد حرج للغاية، مشيرا إلى أن روسيا تعد لشن هجمات جديدة على دونباس وخاركيف".

وأشار إلى أن "حكومة كييف مرنة في المفاوضات لكننه أوضح أنهم غير مستعدين للتخلي عن أراضيهم، مطالباً بتكثيف العقوبات على روسيا".





