روسيا تعزز تواجدها العسكري في إفريقيا.. ورسائل للغرب من مالي





وتحدث وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، عن تسلم بلاده مروحيتين وجهاز رادار ومعدات عسكرية أخرى، وصلت على متن طائرة شحن روسية إلى قاعدة عسكرية في مطار باماكو، لتنضم هذه الشحنة العسكرية الجديدة لأربع مروحيات أخرى وأسلحة وفرتها روسيا التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي.



وتشهد العلاقات بين روسيا ومالي تطورا مستمرا في الآونة الأخيرة، وسط تقارير أوروبية تتحدث عن إرسال عناصر من شركة "فاغنر" الروسية إلى مالي، في الوقت الذي تؤكد فيه موسكو وباماكو أن العسكريين الروس الموجودين على الأراضي المالية هم مدربون عسكريون تابعون للجيش الروسي.



ودفع التقارب بين العسكريين في مالي والكرملين، القوات الفرنسية وحلفاءها الأوروبيين لإعلان سحب قواتهم من مالي في فبراير الماضي، وذلك بعد أن تدهورت العلاقات بين باريس وباماكو، عقب قرار فرنسا خفض قواتها في مالي من 5 آلاف عسكري إلى ما بين 2500 و3000 بحلول عام 2023، وغادرت 3 قواعد في شمال مالي، بهدف تركيز وجودها في المناطق القريبة من حدود النيجر وبوركينا فاسو.



وزادت حدة التوتر بين البلدين بعد خطاب رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبتمبر الماضي، الذي اتهم فيه فرنسا بالتخلي عن بلاده في منتصف الطريق. اتخذت روسيا خطوة جديدة في إطار تعزيز وجودها العسكري بمنطقة الساحل الإفريقي، حيث أعلنت الحكومة بمالي عن تسلمها شحنة عسكرية من روسيا، ضمن دعم جهود الجيش المالي في الحرب على الإرهاب.وتحدث وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، عن تسلم بلاده مروحيتين وجهاز رادار ومعدات عسكرية أخرى، وصلت على متن طائرة شحن روسية إلى قاعدة عسكرية في مطار باماكو، لتنضم هذه الشحنة العسكرية الجديدة لأربع مروحيات أخرى وأسلحة وفرتها روسيا التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي.وتشهد العلاقات بين روسيا ومالي تطورا مستمرا في الآونة الأخيرة، وسط تقارير أوروبية تتحدث عن إرسال عناصر من شركة "فاغنر" الروسية إلى مالي، في الوقت الذي تؤكد فيه موسكو وباماكو أن العسكريين الروس الموجودين على الأراضي المالية هم مدربون عسكريون تابعون للجيش الروسي.ودفع التقارب بين العسكريين في مالي والكرملين، القوات الفرنسية وحلفاءها الأوروبيين لإعلان سحب قواتهم من مالي في فبراير الماضي، وذلك بعد أن تدهورت العلاقات بين باريس وباماكو، عقب قرار فرنسا خفض قواتها في مالي من 5 آلاف عسكري إلى ما بين 2500 و3000 بحلول عام 2023، وغادرت 3 قواعد في شمال مالي، بهدف تركيز وجودها في المناطق القريبة من حدود النيجر وبوركينا فاسو.وزادت حدة التوتر بين البلدين بعد خطاب رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبتمبر الماضي، الذي اتهم فيه فرنسا بالتخلي عن بلاده في منتصف الطريق.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي من مالي عبدالله ميغا، أن الشحنة العسكرية الأخيرة ليست مساعدة من روسيا، ولكنها تأتي في إطار صفقة معدات عسكرية تم توقيعها بين الطرفين منذ شهرين تقريبا.



وأضاف ميغا في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن السلطات في مالي تفضل التعامل مع الروس عن التعامل مع الفرنسيين في الإطار العسكري، مشيرا إلى أن المعدات العسكرية الروسية أقل ثمنا من قرينتها الفرنسية، فضلا عن تحكم فرنسا في تحرك أي معدات عسكرية تقوم ببيعها للجيش المالي.



من جانبها، قالت الدكتورة نرمين توفيق الباحثة المتخصصة في الشؤون الإفريقية والمنسق العام لمركز "فاروس" للاستشارات والدراسات الاستراتيجية إن هذه الخطوة "تعكس أهمية إفريقيا في السياسة الخارجية الروسية، وحفاظها على ما حققته من مكاسب عن طريق وجودها في مالي، وذلك على الرغم من ظروف الحرب الروسية الأوكرانية".

وأوضحت توفيق في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن روسيا ترسل في ذات الوقت رسالة للدول الغربية والأوروبية بأن الحرب الدائرة لن تشغلها عن تعزيز علاقاتها مع العالم الخارجي، وخصوصا من الناحية العسكرية، حيث أن روسيا تهدف في الأساس من حرب أوكرانيا إلى كسر النظام العالمي أحادي القطب، وخلق نظام عالمي متعدد الأقطاب، لذا فإن تعزيز تعاونها العسكري مع مالي يأتي لتدعيم تغيرات السياسة الخارجية الروسية وحفاظ موسكو على حلفائها.