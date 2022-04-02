البيت الأبيض: خطة بوتين لهزيمة أوكرانيا فشلت

مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للشهر الثاني، أكد البيت الأبيض أن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهزيمة كييف فشلت.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن زعيم الكرملين فشل في هزيمة أوكرانيا، مضيفة أن واشنطن تزود أوكرانيا بمعدات لمواجهة أي هجوم كيماوي من قبل روسيا.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال قبل أسبوع، إنه سيكون هناك رد إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيمياوية في أوكرانيا.كما أوضح أن واشنطن ستخصص ملياري دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا، مشيرا إلى مواصلة فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.تهديد وجوديوأثارت روسيا مراراً احتمال استخدام أسلحة نووية لدى مواجهتها صعوبات في الأزمة الأوكرانية للتغلب على الجيش الأوكراني خلال حرب دائرة منذ فبراير الماضي تصفها الحكومة الروسية بأنها "عملية خاصة".وقال الكرملين في وقت سابق، إن مثل تلك الأسلحة لن تُستخدم إلا في حالة "التهديد الوجودي".يشار إلى أنه منذ انطلاق تلك العملية في 24شباط الماضي، لم تتمكن القوات الروسية من السيطرة بشكل كامل على أي مدينة أوكرانية كبرى، باستثناء التقدم الذي تحقق في الشمال الشرقي.في حين أكدت عدة دول غربية أن موسكو تكبدت خسائر فادحة خلال الأسابيع الماضية، سواء على الصعيد المادي أو البشري.كما ألمحت إلى خلافات بين الكرملين وبعض القادة العسكريين، متحدثة عن توقيفات وإقالات أيضا.