لا روبل لا غاز.. لماذا يريد بوتين أن يدفع الأوروبيون مقابل إمدادات الغاز بالعملة المحلية؟

يوم الخميس، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا ينص على أن الدول التي تعتبر "غير ودية" يجب أن تبدأ في دفع تكاليف شحنات الغاز اعتبارًا من نيسان بالروبل، وذلك عبر فتح حساب بالروبل في "غاز بروم بنك"، وإلا ستوقف موسكو الإمدادات.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، "ردًا على العقوبات الغربية التي تمنع الوصول إلى نصف الاحتياطيات الأجنبية لبلاده، يهدف بوتين في الواقع إلى إجبار الغرب على انتهاك قواعده من خلال الاضطرار إلى التفاعل مع البنك المركزي ونظامه المصرفي. ولكن لماذا تريد روسيا أن يُدفع لها بالروبل؟ من الناحية العملية، هذا لا يحدث فرقًا يذكر لموسكو. إن مبيعات روسيا من الغاز إلى أوروبا والمقدرة بـ 350 مليون دولار في اليوم من قبل مستشار الطاقة ICIS، تقوض بشدة تأثير العقوبات الغربية ردًا على غزو البلاد لأوكرانيا، وذلك مهما كانت الطريقة التي تتم بها عملية الشراء. وسواء دفع الغرب ثمن الغاز الروسي باليورو أو الروبل، فإن موسكو تكسب مخزونًا من العملات الأجنبية، وهو أمر مفيد لشراء الواردات أو لدعم الروبل. فإما أن تشتري الشركات الأوروبية الغاز مباشرة باليورو، وفي هذه الحالة تصر روسيا بالفعل على أن يقوم جميع المصدرين بتحويل 80 في المائة من الإيرادات إلى الروبل، أو يتم تحويل كل الأموال أولاً إلى الروبل، على الأرجح عن طريق البنك المركزي الروسي، الذي يخضع لعقوبات، في مرحلة ما".

وتابعت الصحيفة، "لخص باس فان جيفين، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في رابوبانك، الأمر بالقول: "في استعراض لدعم أوكرانيا، صعّد الغرب عقوباته ضد روسيا. في المقابل، ستقبل روسيا قريبًا مدفوعات الروبل فقط مقابل الغاز الطبيعي، والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال البنك المركزي الروسي الخاضع للعقوبات". وأضاف: "وهذا إما سيجبر الغرب على التهرب من عقوباته الخاصة أو سيعلن بشكل فعال نهاية إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا". فجأة، أصبح لدى موسكو نفوذ أكبر. ونجحت في استغلال الثغرة في العقوبات المفروضة على البنك المركزي بسبب إعفاء إمدادات الطاقة. ووصف بوتين الخطوة بأنها خطوة "لتعزيز" السيادة الروسية. قال رون سميث، كبير محللي النفط والغاز في BCS في موسكو، "هذا سؤال سياسي، وليس تجاريا، ويبدو أنه مصمم لإعادة بعض الانزعاج التي سببته القيود المفروضة على البنك المركزي إلى الشركات الأوروبية، ولتخريب تلك القيود جزئيًا"."

هل سيقوض هذا الأمر الدولار واليورو في التجارة العالمية؟

رأت الصحيفة أن "أحد أسباب احتفاظ كل دولة، بما في ذلك روسيا، بمئات المليارات من الدولارات في مصرفها المركزي أو احتياطيات صناديق الثروة، هو أن الدولار هو العملة الافتراضية في التجارة والأسواق العالمية. في الأزمات، عندما تحتاج الحكومات إلى دعم عملة ما أو سداد ديونها، من الضروري أن تحتفظ البلدان، غالبًا في الأسواق الناشئة، بمخزون من الدولارات واليورو وحفنة من العملات العالمية الأخرى. ولكن، بحسب ما نشر "غولدمان ساكس" هذا الأسبوع: "إذا أصبح المستثمرون الأجانب أكثر تردداً في تحمل الالتزامات الأميركية، فقد تكون النتيجة انخفاض قيمة الدولار و/أو ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية من أجل منع أو إبطاء انخفاض قيمة الدولار". وينطبق الشيء عينه على منطقة اليورو. وتحرص روسيا على مواجهة العقوبات الغربية التي جمدت البلاد خارج نظام الدولار واليورو الماليين. قد تحذو الدول غير الصديقة أو المعادية للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي حذوها وتميل إلى استثمار المزيد من الإحتياطي في عملات دول أكثر انحيازًا من الناحية الجيوسياسية.

أضاف غولدمان: "يمكن القول إن التكرار المتزايد لاستخدام العقوبات المالية من قبل الولايات المتحدة كأداة للسياسة الخارجية يخلق حافزًا لدول العالم الثالث للتنويع بعيدًا عن الاعتماد المفرط المتصور على التجارة المقومة بالدولار"."

متى وكيف سيحدث التحول إلى الروبل؟

بحسب الصحيفة، " في مرسومه الجديد، قال الكرملين إن المشترين في البلدان التي تعتبر معادية لروسيا سيُطلب منهم فتح حساب بالعملة الأجنبية والروبل في "غاز بروم بنك"، الذي استهدفته عقوبات المملكة المتحدة على عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وذلك لأنه لاعب كبير في تجارة الغاز. أعطى بوتين البنك المركزي الروسي وسلطات الجمارك والحكومة 10 أيام لتنفيذ النظام الجديد. كما يتم النظر في تبديل مماثل في المدفوعات لسلع أخرى، مثل النفط والمعادن والأسمدة. يقول المحللون إن أوروبا تتمتع بأمان الدفع باليورو لشهر آخر لأن مدفوعات معظم عمليات التسليم في نيسان لن تكون مستحقة حتى أيار".

هل ستتوقف روسيا عن إمداد أوروبا بالغاز؟

ورأت الصحيفة أن "التوقف عن الإمداد يعني خسارة الإيرادات لشركة غازبروم ومالكها، الدولة الروسية. ولكن، من الناحية النظرية، يمكن لمصدر الغاز إيقاف الإمدادات إلى أوروبا على الفور تقريبًا دون صعوبة تشغيلية كبيرة. وقال سميث: "حقول الغاز، على عكس حقول النفط، من السهل نسبيًا إيقاف تشغيلها وتشغيلها دون الإضرار بها". يمكن إعادة توجيه كمية محدودة من الغاز إلى أماكن مثل آسيا الوسطى أو تركيا، لكن من المحتمل أن تضع روسيا بعض إنتاج الغاز في التخزين. كما يمكن أن تعمل شبكة الأنابيب الروسية الواسعة التي تمتد آلاف الكيلومترات كنظام احتجاز ويمكن إغلاق حقول الغاز القديمة. إن سعة التخزين المحلية لروسيا محدودة، أقل من نصف ما تصدره إلى أوروبا سنويًا. قال توم مارزيك مانسر من ICIS إن شركة غازبروم ستملأها في أربعة أشهر ونصف، بدلاً من السبعة المعتادة، إذا لم تكن هناك صادرات عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي. وبمجرد ملئها، سيتعين على شركة غازبروم التوقف عن ضخ الغاز لأن إعادة توجيه شحنات خطوط الأنابيب إلى الأسواق الأخرى بسرعة ليس بالأمر السهل. لا يوجد خط أنابيب غاز بين غرب سيبيريا، حيث تضخ غازبروم الغاز لأوروبا، والصين. وقال سميث إن استكمال خط الأنابيب المخطط له والذي تبلغ مدته 50 مليار متر مكعب سنويًا عبر منغوليا إلى الصين سيستغرق حوالي ثلاث إلى أربع سنوات".