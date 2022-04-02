حرب أوكرانيا تدفع أوروبا إلى إعادة تقييم علاقتها مع الصين

قبل اندلاع الحرب، كان الاتحاد الأوروبي يتبنى ببطء وعلى مضض موقفًا أكثر صرامة تجاه الصين. أدت أحداث الشهر الماضي ودعم بكين الضمني لموسكو إلى تسريع هذا التحول، وجعل الاتحاد الأوروبي وثيق الصلة بموقف الولايات المتحدة بشأن الصين كخصم استراتيجي.وبحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية، "يخطط قادة الاتحاد الأوروبي لاستخدام القمة الافتراضية لتحذير الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ من تقديم دعم مادي لروسيا، سواء بالأسلحة أو بالمساعدة في التهرب من العقوبات. قال ديفيد شولمان، كبير مديري المركز العالمي للصين التابع للمجلس الأطلسي، "سيراقب الجميع ليروا مدى صعوبة ضغط الأوروبيين على الصين". في غضون ذلك، شعر المسؤولون الصينيون بالدهشة والفزع لرؤية الاتحاد الأوروبي يتماشى بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات الروسية، حسبما قال شخص مطلع على المناقشات الرسمية في بكين حول العلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي. قال الشخص الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى المراسلين، "لقد دفع الوضع في أوكرانيا إلى تقارب في الأفكار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.. وسيكون لذلك نتائج سلبية على جميع الأطراف"."وتابعت الصحيفة، " قبيل قمة الاتحاد الأوروبي والصين، يبدو أن المحللين الصينيين ووسائل الإعلام الرسمية يحاولون إبعاد أوروبا عن الولايات المتحدة - مما يحث الاتحاد الأوروبي على ممارسة استقلاليته. وكتبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية CCTV في افتتاحية يوم الثلاثاء أن أوروبا، "التي طعنتها الولايات المتحدة في ظهرها مرارًا وتكرارًا"، يجب ألا ترتكب نفس الأخطاء وأن "تجرها الولايات المتحدة نحو الخطر". قال شولمان إن القادة الصينيين يسعون للحفاظ على الوصول إلى السوق التجاري للاتحاد الأوروبي مع توخي الحذر من تجاوز روسيا، أكبر شريك استراتيجي لهم. وأضاف: "إنهم يبذلون قصارى جهدهم لمحاولة إقناع القادة الأوروبيين الأصدقاء بأن الصين تحاول لعب دور إيجابي، من دون تغيير موقفهم الحقيقي من روسيا بأي طريقة ذات مغزى"."وأضافت، "حاولت الصين التلاعب على الجنين في الحرب الروسية على أوكرانيا - وهي إستراتيجية تبدو بشكل متزايد غير قابلة للاستمرار. في الفترة التي سبقت الغزو، التقى شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أولمبياد بكين، ونشروا بيانًا مشتركًا غارقا في المظالم والغضب المشتركين من الولايات المتحدة. عندما أصبح من الواضح أن "العملية العسكرية المحدودة" لبوتين كانت حربًا واسعة النطاق تجري أمام الرأي العام، حاولت بكين بطريقة ما أن تنأى بنفسها عن موسكو. أعرب المسؤولون الصينيون عن استيائهم من الخسائر البشرية للحرب. لكن بكين لم تبد استعدادها لتغيير موقفها بشكل جذري أو استخدام شراكتها الاستراتيجية "بلا حدود" مع موسكو للضغط على بوتين لإنهاء القتال. في المكالمة مع بايدن، أشار شي إلى أن الولايات المتحدة تسببت في الصراع من خلال إخفاقها في معالجة المخاوف الأمنية لروسيا، حيث قال لبوتين، "يجب على من خلق المشكلة أن يجد لها حلاً"."وبحسب الصحيفة، "في القمة مع الاتحاد الأوروبي، سيحافظ القادة الصينيون على نفس الخط ويثيرون مخاوف بشأن توسع الناتو في أوروبا، وفقًا لمسؤول صيني مطلع على خطط الاجتماع. وقال المسؤول، الذي تحدث أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، "إن الجانب الصيني حازم وواضح وسيقاوم الضغط للانحياز إلى جانب في الصراع الأوكراني". يبدو أن بعض قادة الاتحاد الأوروبي، على عكس المسؤولين الأميركيين، يأملون في أن تساعد الصين في السعي لتحقيق السلام. هذا الشهر، اقترح جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن بكين في وضع فريد للتوسط بين روسيا وأوكرانيا - وهي فكرة رفضتها المخابرات الأميركية ومسؤولون آخرون. قال بعض المسؤولين الأميركيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر، إن قيام الصين بنشر المعلومات المضللة الروسية حول المعامل التي تدعمها الولايات المتحدة لدراسة الأمراض في أوكرانيا كان ضارًا بشكل خاص بسمعة بكين. قال كيفين رود، رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق والرئيس الحالي لجمعية آسيا، "تأمل بكين في الخروج من هذا مع رؤية أوروبا للصين باعتبارها طرفًا محايدًا تمامًا في الحرب في أوكرانيا، ومع استعادة الوضع الراهن المريح القديم: أي مع أوروبا منقسمة ومترددة بشدة في التنازل عن التجارة والاستثمار مع الصين باسم الأمن الجيوسياسي. هذه نتيجة غير محتملة في هذه المرحلة". في الواقع، يبدو أن موقف الصين يعمل على تسريع التحول إلى نهج أوروبي أكثر صرامة تجاه بكين".وتابعت الصحيفة، "أثارت محاولة الصين الأخيرة لمعاقبة ليتوانيا اقتصاديًا على اقترابها من تايوان غضب الكثيرين في أوروبا، وضخ زخمًا جديدًا في الدعوات إلى أداة لمكافحة الإكراه لحماية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من التخويف الاقتصادي. قال دبلوماسيون ومحللون في الاتحاد الأوروبي إنه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، سيكون من غير المرجح أن تتجاهل دول الاتحاد الأوروبي تنمر الصين على بلد صغير. قالت جانكا أويرتيل، مديرة برنامج آسيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن هناك إحساسًا في أوروبا بأن الدور "لروسيا اليوم، لكنه قد يكون للصين غدًا، لذلك علينا أن نحمي أنفسنا من هذا الواقع الجديد الآخذ في الظهور". وقالت هيلينا ليجاردا، المحللة الرئيسية في معهد مركاتور للدراسات الصينية، إن المسؤولين الصينيين أشاروا خلال الأشهر القليلة الماضية إلى رغبتهم في إعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين إلى مسارها الصحيح، لكن هذه الجهود تقوضت بسبب موقف بكين بشأن قضية لها مثل هذا الوزن الوجودي للدول الأوروبية. لا يزال هناك بعض الأمل في أوروبا في أن الصين قد تصعّد، أو على الأقل يمكن إقناعها بعدم جعل الأمور أكثر سوءاً من خلال تقديم أسلحة أو دعم آخر لروسيا".