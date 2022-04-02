للمرة الأولى.. صاروخ بريطاني يسقط مروحية روسية في أوكرانيا

تمكن الجيش الأوكراني من إسقاط طائرة مروحية (هليكوبتر) روسية باستخدام صاروخ بريطاني مضاد للطائرات لأول مرة، بحسب تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.وزودت بريطانيا أوكرانيا بصواريخ "ستارستريك" (Starstreak) عالية السرعة المضادة للطائرات في مارس الماضي، بالإضافة إلى صواريخ أخرى مضادة للدبابات (NLAWs).وأكدت الصحيفة أنه تم التحقق من استخدام صاروخ ستارستريك ضد طائرة مروحية روسية في لوغانسك.وقال مصدر بوزارة الدفاع للصحيفة إن القوات الأوكرانية بدأت باستخدام الصواريخ منذ نحو أسبوع.وتصنع صواريخ ستارستريك من قبل شركة "ثيلز" (Thales). وتصف الشركة الصواريخ بأنها "مصممة لتوفير دفاع جوي وثيق ضد التهديدات الجوية التقليدية، مثل المقاتلات والطائرات المروحية".ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن الجيش البريطاني قوله إن ستارستريك هو "سلاح دفاع جوي عالي القدرة" وهو فعال بشكل خاص ضد طائرات الهليكوبتر.وتزيد سرعة صواريخ ستارستريك عن ثلاثة أضعاف سرعة الصوت. ويمكن تثبيتها على الكتف أو على مركبة، كما يمكن إطلاقها من قاذفة أرضية.ولفتت الصحيفة إلى استخدام الجيش الأوكراني لصواريخ أخرى مضادة للدروع أرسلتها بريطانيا لتدمير الدبابات الروسية.