حقائق تُكشف للمرة الأولى عن صحّة بوتين.. ما الذي حصل خلال 4 سنوات؟

أشارت صحيفة "تايمز" البريطانية إلى تحقيق يزعم أن جراح سرطان زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 35 مرة خلال 4 سنوات في مقر إقامته على البحر الأسود.



ووفقاً لمجموعة "بروييكت" (Proyekt)، وهي مجموعة صحفية استقصائية روسية، فإن هناك كتيبة من الأطباء تعتني ببوتين، بما في ذلك يفغيني سيليفانوف جراح الأورام المتخصص في سرطان الغدة الدرقية.



ويُزعم أن سيليفانوف زار الزعيم الروسي لما مجموعه 166 يوما على مدى 4 سنوات بينما كان بوتين في سوتشي. كذلك، يُقال أيضاً إن بوتين قد تحول إلى الطب البديل وانغمس في ممارسة الاستحمام في الدم المستخرج من قرون الغزلان المقطوعة.



وكشفت بروييكت عن تفاصيل العلاج الطبي المزعوم لبوتين من خلال فحص وثائق المشتريات الحكومية المتاحة للجمهور، التي تظهر الأطباء من العيادة الرئاسية في موسكو الذين أقاموا في 4 فنادق مختلفة -يستخدمها موظفو الكرملين- قريبة من مقر إقامة بوتين في بوخاروف روشي بين عامي 2016 و2020، عندما كان الزعيم يزور المدينة رسميا أو خلال الفترات التي اختفى فيها بشكل مثير للجدل.



ووجدت بروييكت أن فريقا من الأطباء يصل دائما إلى المدينة قبل الرئيس مباشرة، ولكن في بعض الأحيان "يزداد عددهم بشكل كبير". ووفقاً لمجموعة "بروييكت" (Proyekt)، وهي مجموعة صحفية استقصائية روسية، فإن هناك كتيبة من الأطباء تعتني ببوتين، بما في ذلك يفغيني سيليفانوف جراح الأورام المتخصص في سرطان الغدة الدرقية.ويُزعم أن سيليفانوف زار الزعيم الروسي لما مجموعه 166 يوما على مدى 4 سنوات بينما كان بوتين في سوتشي. كذلك، يُقال أيضاً إن بوتين قد تحول إلى الطب البديل وانغمس في ممارسة الاستحمام في الدم المستخرج من قرون الغزلان المقطوعة.وكشفت بروييكت عن تفاصيل العلاج الطبي المزعوم لبوتين من خلال فحص وثائق المشتريات الحكومية المتاحة للجمهور، التي تظهر الأطباء من العيادة الرئاسية في موسكو الذين أقاموا في 4 فنادق مختلفة -يستخدمها موظفو الكرملين- قريبة من مقر إقامة بوتين في بوخاروف روشي بين عامي 2016 و2020، عندما كان الزعيم يزور المدينة رسميا أو خلال الفترات التي اختفى فيها بشكل مثير للجدل.ووجدت بروييكت أن فريقا من الأطباء يصل دائما إلى المدينة قبل الرئيس مباشرة، ولكن في بعض الأحيان "يزداد عددهم بشكل كبير".

وقالت المجموعة إنه في حالتين، في عامي 2016 و2019، كان هناك ما يشير إلى أن بوتين خضع لعملية جراحية أو إجراء خطير، على الأرجح في ظهره. كانت الأولى في وقت لم يُشاهد فيه القائد علانية لمدة 5 أيام. وجاء ذلك في أعقاب شائعات مستمرة عن تعرضه لحادث في أثناء ركوب حصان، مما جعله يعرج.



و تشير الوثائق إلى أنه بحلول عام 2019، كان 9 أطباء في المتوسط يرافقون بوتين في زياراته إلى سوتشي. وعلى مدى 4 سنوات، كان 3 أطباء في الفريق يزورونه بانتظام: اثنان متخصصان في الأذن والأنف والحنجرة.



وذكرت الصحيفة أن الطبيب الذي قضى معظم الوقت في سوتشي خلال زيارات بوتين هو أليكسي شيغلوف، أحد اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، الذي زاره 59 مرة بين عامي 2016 و2019 بإجمالي 282 يوماً.

وضم أعضاء الفريق الطبي الآخرون أطباء تخدير وجراح أعصاب واختصاصي أمراض معدية وطبيب عناية مركزة.

(الجزيرة)