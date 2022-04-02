روسيا تلوح بورقة الفضاء للغرب.. التعاون مقابل رفع العقوبات

ربط مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوزموس"، ديمتري روغوزين، يوم السبت، استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع الفضائية المشتركة، برفع العقوبات الغربية عن موسكو.وقال روجوزين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الهدف من العقوبات هو "قتل الاقتصاد الروسي وإغراق شعبنا في اليأس والجوع، وإجبار بلدنا على الخضوع".وأضاف "لن ينجحوا في هذا لكن النوايا واضحة. لهذا أعتقد أن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية والمشروعات الأخرى ممكنة فقط من خلال الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية".وأوضح أن "روس كوزموس" ستقدم مقترحاتها قريبا إلى السلطات بشأن موعد إنهاء التعاون مع وكالات الفضاء بالولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان فيما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية، حسبما نقلت "رويترز".وفرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا بسبب ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا والتي بدأتها في 24 شباط الماضي.