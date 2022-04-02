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ألبانيا: الادعاء يتهم إيرانياً بدعم تنظيمات إرهابية

Lebanon 24
02-04-2022 | 09:30
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قال مكتب المدعي العام في ألبانيا، الجمعة، إنه وجه اتهامات إلى رجل إيراني بدعم تنظيمات إرهابية وإساءة استخدام بيانات الحاسوب.

وقال الهيكل الخاص لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وهو مكتب ادعاء مسؤول عن الجرائم الخاصة والجرائم التي يرتكبها كبار المسؤولين، إن القضية المرفوعة ضد بيجان بولادراج قد أحيلت إلى المحكمة.
 
ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل عن المتهم ولا متى اعتقل.

ومنذ أكثر من عامين، طردت ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين بزعم مشاركتهما في أنشطة غير قانونية مع انتهاك وضعهما الدبلوماسي وتهديد أمن البلاد.

ويشتبه في قيام الإيرانيين بأنشطة غير قانونية تتعلق بمباراة تصفيات كأس العالم لكرة القدم بين ألبانيا وإسرائيل عام 2018.
 
وتم اعتقال حوالي 20 شخصا في ألبانيا وكوسوفو عقب تلك المباراة، والتي يقول المسؤولون إنها تعرضت للتهديد من خلال مؤامرة إرهابية مزعومة.

يشار إلى أن ألبانيا هي أيضا موطن لأكثر من 2000 عضو في جماعة المعارضة الإيرانية في المنفى "مجاهدي خلق" التي انتقلت إلى هناك من العراق.
 
(الحرة)
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