أمواج ضخمة تجتاح شاطئ سيدني وتصل إلى المنازل

اجتاحت أمواج ضخمة الساحل الشرقي لأستراليا، يوم السبت، ووصلت إلى المنازل وغمرت شاطئ بوندي بيش الشهير في سيدني.وأُصدرت تنبيهات من أمواج خطرة في معظم مناطق ساحل ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تسبّبت الرياح القوية بتشكّل أمواج ضخمة.وأظهر أحد مقاطع الفيديو موجة ضخمة يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار تصل مياهها إلى المنازل، فيما شوهد متفرجون يفرون من أمواج اجتاحت شاطئ أفوكا بيتش الذي يبعد 90 دقيقة بالسيارة إلى الشمال من سيدني.وأوضح بيتر إيفانز من هيئة الإنقاذ في نيو ساوث ويلز أنّ العناصر يقدمون المساعدة لعدد كبير من سكان المنازل التي اجتاحتها الأمواج في المنطقة، لكنّه طمأن إلى أن الوضع يتحسن.