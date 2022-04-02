ميدفيديف: كيف تنضم كييف للاتحاد الأوروبي دون عضوية الناتو؟





وتابع متسائلاً "كيف تنضم إلى الاتحاد الأوروبي دون عضوية الناتو؟ دون موافقة الشريك الأكبر والدخول في التحالف الرئيسي؟".



كما أشار إلى أن التجربة مع الجبل الأسود ومقدونيا تظهر أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليس إلا من خلال الناتو. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن حدوثه إلا بموافقة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعبره.وتابع متسائلاً "كيف تنضم إلى الاتحاد الأوروبي دون عضوية الناتو؟ دون موافقة الشريك الأكبر والدخول في التحالف الرئيسي؟".كما أشار إلى أن التجربة مع الجبل الأسود ومقدونيا تظهر أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليس إلا من خلال الناتو.

الناتو نفسه لا يريده

إلى ذلك، أضاف أن "أوكرانيا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والناتو منذ فترة طويلة"، لكنها عادت إلى رشدها مؤخرا، ويبدو أنها أدركت أن الحلف الأطلسي نفسه لا يريدها".



يذكر أن كييف دأبت على المطالبة بشكل متكرر وملح بضمها إلى الاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد العملية العسكرية الروسية على أراضيها.