البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة ترحب بهدنة اليمن

عبّرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، اليوم السبت، عن ترحيبها بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ عن هدنة لمدة شهرين.



وأضافت البعثة عبر حسابها على تويتر أنها تأمل في "أن تسمح روح رمضان للأطراف بالبناء على هذا التقدم لتحقيق السلام المستدام في اليمن".

دخول سفن الوقود

وكان غروندبرغ قال في بيان أمس، إن طرفي الصراع وافقا على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، ودخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة ورحلات تجارية إلى مطار صنعاء ومنه إلى وجهات محددة سلفا في المنطقة.



فيما رحب أمس كل من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الحكومة اليمنية بتلك الهدنة.