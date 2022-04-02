عربي-دولي

مستشار زيلينسكي: لن نتمكن من طرد الروس بلا أسلحة ثقيلة

Lebanon 24
02-04-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-938087-637845209839562756.png
Doc-P-938087-637845209839562756.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في استمرار للمناشدات الأوكرانية السابقة للغرب بإرسال السلاح من أجل صد القوات الروسية، جددت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، هذه المطالبة، مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الـ38.

فقد شدد مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن بلاده لن تتمكن من طرد الروس بلا أسلحة ثقيلة.
وقال ميخايلو بودولياك في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه "لن يكون هناك "أفغنة" ولا صراع طويل الأمد يستنفد القوات الروسية، مضيفاً أن "الروس سيغادرون جميع الأراضي الأوكرانية باستثناء الجنوب والشرق، حيث سيحاولون حينها التمترس هناك، وتقليل خسائرهم بشكل كبير، من أجل إملاء شروطهم".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:30 | 2022-04-03
00:00 | 2022-04-03
23:30 | 2022-04-02
23:07 | 2022-04-02
16:54 | 2022-04-02
16:30 | 2022-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website