مستشار زيلينسكي: لن نتمكن من طرد الروس بلا أسلحة ثقيلة

في استمرار للمناشدات الأوكرانية السابقة للغرب بإرسال السلاح من أجل صد القوات الروسية، جددت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، هذه المطالبة، مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الـ38.



فقد شدد مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن بلاده لن تتمكن من طرد الروس بلا أسلحة ثقيلة.

وقال ميخايلو بودولياك في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه "لن يكون هناك "أفغنة" ولا صراع طويل الأمد يستنفد القوات الروسية، مضيفاً أن "الروس سيغادرون جميع الأراضي الأوكرانية باستثناء الجنوب والشرق، حيث سيحاولون حينها التمترس هناك، وتقليل خسائرهم بشكل كبير، من أجل إملاء شروطهم".