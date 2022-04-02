قديروف: قواتنا اقتحمت أهم معقل للأوكرانيين في ماريوبول

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم السبت، أن قواته المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت باقتحام مصنع صلب كبير يعد أهم معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول.





كما أضاف: "ليس هناك أي فرص للنجاة، وتقترب ساعة الانتقام للإساءة التي تعرض لها سكان دونباس على مدى سنوات. لن يغادر أحد على قيد الحياة لأنه ينبغي استئصال هذا الشر".



كما نشر قديروف فيديو يظهر قائدا ميدانيا شيشانيا قائلا إن قواته "قد أحرزت بعض التقدم" خلال اقتحامها المصنع. وأضاف على قناته في تطبيق "تلغرام"، أن مقاتلي الفوج الشيشاني الذي يحمل اسم والده أحمد قديروف بدأوا باقتحام مصنع "آزوف ستال"، حيث تحصنت عناصر كتيبة "آزوف" وغيرها من الوحدات الأوكرانية بداخله.كما أضاف: "ليس هناك أي فرص للنجاة، وتقترب ساعة الانتقام للإساءة التي تعرض لها سكان دونباس على مدى سنوات. لن يغادر أحد على قيد الحياة لأنه ينبغي استئصال هذا الشر".كما نشر قديروف فيديو يظهر قائدا ميدانيا شيشانيا قائلا إن قواته "قد أحرزت بعض التقدم" خلال اقتحامها المصنع.

يعد مصنع "آزوف ستال" أكبر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول التي شهدت في الأسابيع الأخيرة اشتباكات عنيفة تمكن خلالها الجيش الروسي من إحكام سيطرته على معظم المدينة.