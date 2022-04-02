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كييف: القوات الروسية تنسحب بسرعة من الشمال

Lebanon 24
02-04-2022 | 15:00
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فيما تتواصل الانسحابات الروسية من الشمال الأوكراني، تنفيذا لما أعلنته موسكو قبل أيام، أكد ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن القوات الروسية "تنسحب بسرعة" من مناطق في محيط العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف في شمال البلاد.
وقال بودولياك في تصريحات نشرت على الانترنت بحسب ما نقلت رويترز، "مع الانسحاب السريع للروس من مناطق كييف وتشيرنيهيف، يتضح تماما أن روسيا تعطي الأولوية لتكتيك مختلف ألا وهو الانسحاب إلى الشرق والجنوب".

كما جدد المطالبة بدعم بلاده بالأسلحة الثقيلة من أجل طرد الروس، مضيفا أن موسكو ستحاول سحب قواتها من كافة الأراضي الأوكرانية، باستثناء الجنوب والشرق، حيث سيتمترسون هناك، من أجل تقليل خسائرهم، وإملاء شروطهم".
 
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