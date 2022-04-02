تراجع حدّة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية قائلة إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.





وقالت الهيئة في منشور على فيسبوك إن القوات الروسية المنسحبة تنشر ألغاما على الطرق وفي بعض البلدات، بحسب زعمها.