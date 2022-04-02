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ترامب: الحالة الجسدية والعقلية لبايدن تتدهور كما هو حال الولايات المتحدة

Lebanon 24
02-04-2022 | 23:30
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اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه لا يمكن فعل شيء حيال تدهور حالة الرئيس الحالي جو بايدن الجسدية والعقلية.

وقال ترامب أمام تجمع حاشد لمؤيديه في ميشيغان: "بينما لا يمكننا فعل أي شيء حيال تدهور حالة جو بايدن الجسدية والعقلية، بمساعدة أصواتكم في تشرين الثاني، لدينا فرصة لوقف التدهور في بلدنا".

وأضاف: "لا أعتقد أنه كان هناك وقت في تاريخ بلدنا شعرنا فيه أننا في هذا المستوى المتدني".

وأكد ترامب على أنه "في أخطر فترة في الحياة يكون لدى الأميركيين رئيس لا يفهم ما يحدث، وما يقوله، ومكان وجوده".

وحسب ترامب فإن "ضعف بايدن" أدى إلى الوضع في أوكرانيا، روسيا نظرت إلى الإخفاقات في انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وقرروا تنفيذ عملية عسكرية خاصة.

وأكد أن "بلاده حققت استقلالا بمجال الطاقة في عهده. وقال: "منذ عام ونصف، يبدو أن الأمر منذ وقت طويل جدا. كان سعر الغالون 1.8 دولار. لقد أخبرتكم، إذا لم تختاروني، فسوف تدفعون 7-8 دولارات"، مشددا على أن الانتخابات "سرقت" منه.

وختم ترامب: "باستثناء كل ذلك، يقوم بايدن بعمل رائع".
المصدر: روسيا اليوم
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