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قتلى وجرحى جراء انفجار في ملهى ليلي في باكو عاصمة أذربيجان (صور وفيديو)

Lebanon 24
03-04-2022 | 00:00
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أعلن جهاز الطوارئ الأذربيجاني عن سقوط قتلى وجرحى بانفجار استهدف ملهى ليليا وسط العاصمة باكو، كما تسبب في أضرار مادية واندلاع حريق في المكان.

وأفاد موقع "ريبورت" المحلي بأن الحادث وقع بملهى ليلي في شارع تارلان علياربيكوف بمنطقة سابايل.

ووفقا للمعلومات الأولية أسفر الانفجار عن مقتل 3 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.

وذكرت وكالة "AzerTAc"، نقلا عن وزارة الصحة أن 24 مصابا تم نقلهم إلى المستشفى.

وتمكنت أجهزة الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع إثر الانفجار وإخماده، فيما لا تزال عمليات البحث جارية في مكان الحادث.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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