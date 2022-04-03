قتلى وجرحى جراء انفجار في ملهى ليلي في باكو عاصمة أذربيجان (صور وفيديو)

💥 В центре Баку произошел мощный взрыв.
По предварительной информации, инцидент был зафиксирован на улице Низами в ночном клубе. pic.twitter.com/XRFpa3rtFs
— ,.!..O_O..!., (@OO35967550) April 3, 2022
💥 В центре Баку произошел мощный взрыв.
💥 В центре Баку произошел мощный взрыв.
По предварительной информации, инцидент был зафиксирован на улице Низами в ночном клубе. pic.twitter.com/IKm7FEoFBn
— ,.!..O_O..!., (@OO35967550) April 3, 2022
💥 В центре Баку произошел мощный взрыв.
По предварительной информации, инцидент был зафиксирован на улице Низами в ночном клубе. pic.twitter.com/IKm7FEoFBn