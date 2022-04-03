عربي-دولي

هل نفدت "صواريخ بوتين"؟

Lebanon 24
03-04-2022 | 00:30
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بينما دخلت العملية العسكرية الروسية شهرها الثاني دون إعلان موسكو تحقيق أهدافها بعد، زعم تقرير غربي أن تسليح القوات الروسية من الصواريخ والدبابات بدأ ينفد في ظل القصف العنيف للعديد من المدن الأوكرانية.

وأفادت مصادر دفاعية رفيعة المستوى بأن أزمة إعادة تخزين الأسلحة ستؤثر على إنتاج دبابات T-72 القتالية، وهي إحدى المركبات المدرعة الرئيسية للجيش الروسي، حيث يتم تصنيع الأنظمة التي تطلق مقذوفاتها في مدينة إيزيوم، شرق أوكرانيا والتي فشلت القوات الروسية في الاستيلاء عليها حتى الآن.

في حين أشارت تقديرات استخباراتية أن روسيا فقدت بالفعل 2000 دبابة وعربة مصفحة خلال المعارك، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

صواريخ كروز
إلى ذلك، ادعت المصادر أن روسيا لن تكون قادرة أيضاً على إعادة التزود بصواريخ كروز Kh-55، التي تطلق من الجو والقادرة على حمل رؤوس حربية نووية، لأنها تعتمد على مكونات مستوردة.

وصرحت المصادر لـ "تلغراف" بأن صواريخ Kh-55 التي تستخدمها روسيا والصين وإيران، تستخدم محركاً يصنع في مدينة خاركيف.

كما، أوضحت الصحيفة أن جميع الصواريخ الروسية التي تطلق من طائرات مروحية وسفن تستخدم محركات أوكرانية الصنع.

وقالت المصادر إن مستويات المخزون الحالية للجيش الروسي "سيئة للغاية"، بعد عدم قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحقيق أهدافه في أوكرانيا بالسرعة التي توقعها العديد من المحللين.
المصدر: العربية
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