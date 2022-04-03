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عربي-دولي
الصين تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا منذ ذروة الموجة الأولى
Lebanon 24
03-04-2022
|
01:00
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سجلت الصين، الأحد، 13146 إصابة بكوفيد، وهي أعلى نسبة منذ ذروة الموجة الأولى قبل أكثر من عامين، في وقت انتشر المتحور أوميكرون الشديد العدوى إلى أكثر من 12 مقاطعة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن "هناك 1455 مريضا ظهرت عليهم أعراض، و11691 حالة بلا أعراض، ولم يتم الإبلاغ عن وفيات جديدة جراء الفيروس".
المصدر: الحرة
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