ليست روسيا والصين... بحسب ترامب ما هو التهديد الأكبر للولايات المتحدة؟

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ليست مهددة من روسيا والصين، بل من السياسيين داخل البلاد.وأضاف ترامب في تجمع مؤيدين له في ميشيغان: "أكبر تهديد لنا لا يأتي من الخارج، ولكن من السياسيين المرضى والمتطرفين الذين يريدون، عن قصد أو بغير علم، تدمير بلدنا. هذا هو التهديد الأكبر. المزيد من روسيا أو الصين". .وحث الحاضرين على استعادة السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022. وقدم ترامب، الذي لم يعرب حتى الآن عن نيته الصريحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، توقعات متفائلة للجمهوريين لعام 2024. وقال السياسي "سنعود إلى البيت الأبيض".