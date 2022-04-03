هل تستطيع الولايات المتحدة والناتو تزويد أوكرانيا بأسلحة كافية؟

يقول مسؤولون حاليون وسابقون إن حملة روسيا المتعثرة في أوكرانيا والنجاح النسبي للقوات الأوكرانية في صد الغزو أجبر الولايات المتحدة وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخرى على التفكير في تقديم مساعدة عسكرية إلى كييف على نطاق لم يتوقعه القادة الغربيون.

وبحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية، "ومع ذلك، ليس من الواضح ما إن كان بإمكان الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الآخرين الحفاظ حتى على المستوى الحالي من تسليم الأسلحة. قال البيت الأبيض إنه تحرك بسرعة وبطريقة غير مسبوقة لإيصال الأسلحة إلى أيدي الأوكرانيين الذين يقاتلون القوات الروسية، وإن المسؤولين الأميركيين يعملون مع حلفاء الناتو للإبقاء على نقل الأسلحة إلى أوكرانيا. منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط، أفرغت طائرات الشحن الأميركية المئات من "ستينجر" المضادة للطائرات وآلاف الأسلحة المضادة للدبابات وملايين طلقات الذخيرة وغيرها من المعدات الموجهة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا للبيت الأبيض. جاءت شحنات الأسلحة إلى أوروبا الشرقية في الوقت الذي وافق فيه الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرًا على أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في أقل من أسبوع. لكن هذه الالتزامات تهدد باستنفاد الإمدادات الحالية لبعض الذخائر، وفقًا لجون شاوس من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية".

وتابعت الشبكة، "قال البيت الأبيض إنه بموجب القرارات الأخيرة، ستسلم الولايات المتحدة حوالي 4600 صاروخ جافلين المضاد للدبابات إلى أوكرانيا. وقال شاوس إن هذا يمثل أكثر من نصف الـ8885 رمح التي اشترتها وزارة الدفاع في السنوات العشر الماضية. حذر سفير أوكرانيا في بريطانيا، فاديم بريستايكو، الأسبوع الماضي من أن إمداداتها الحالية من الأسلحة ستنفد قريبًا حيث تحرق قواتها الإمدادات بمعدل سريع. قالت كندا إنها ستشتري الآن معدات عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا لأنها لا تستطيع السحب أكثر من إمداداتها دون تقويض احتياجاتها الدفاعية. في واشنطن، أعرب مشرعون من كلا الحزبين عن قلقهم من أن إدارة بايدن لم تضع خطة بعد حول كيفية تجديد مخزون الأسلحة التي يتم توفيرها لأوكرانيا. كتب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، النائب آدم سميث، وهو ديمقراطي من واشنطن، والعضو الجمهوري البارز، النائب مايك روجرز من ألاباما، مؤخرًا رسالة إلى وزير الدفاع لويد أوستن يطالبان فيها البنتاغون بشرح الكيفية التي يعتزم بها زيادة الإنتاج لاستبدال "ستينجرز" المرسلة إلى أوكرانيا. الآن، يدعو أعضاء الكونغرس والمسؤولون في كييف إلى نهج أكثر طموحًا من شأنه أن يساعد القوات الأوكرانية على دحر الروس بدلاً من مجرد إبقائهم في طريق مسدود، وهو هدف يتطلب نطاقًا أوسع من الأسلحة وخططًا طويلة المدى لحرب مفتوحة".

وأضافت، "تحث مجموعة من المشرعين من الحزبين بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ الذين زاروا أوروبا الشرقية هذا الأسبوع، الإدارة على توجيه جهودها لمساعدة أوكرانيا في إلحاق هزيمة ساحقة لروسيا. قال بن هودجز، وهو جنرال متقاعد بالجيش الأميركي خدم في أفغانستان وأشرف على القوات في أوروبا، إن الإدارة بحاجة إلى تغيير أهدافها في أوكرانيا وإعطاء أسلحة إضافية يمكنها إخراج الصواريخ والسفن الحربية الروسية القادمة من الساحل. كما طالب المشرعون الأميركيون بحساب كامل للأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا حتى الآن وما تبقى في الأسهم الأميركية والأوروبية".

أين هي الطائرات من دون طيار؟

وبحسب الشبكة، "يقول النقاد إن إدارة بايدن تبنت باستمرار موقفًا شديد الحذر بشأن مساعدة أوكرانيا، مترددة في إعطاء الضوء الأخضر لتسليم أنواع معينة من الأسلحة - مثل الطائرات المسلحة بدون طيار و ستيجرز - لتجنب إثارة رد عدواني من موسكو. وجادلوا بأنه كان لا بد من الضغط على الإدارة في كل خطوة مهمة تقريبًا اتخذتها حتى الآن لمساعدة أوكرانيا. على الرغم من المناشدات من أوكرانيا والمشرعين، لم توافق الإدارة على الشحنات الأميركية من طراز ستينجر أو طائرات "كاميكازي" المسلحة بدون طيار إلا بعد شن الهجوم الروسي في شباط. لم تبدأ أعداد كبيرة من أسلحة الرمح المضادة للدبابات في التدفق حتى كانون الثاني. اعتبارًا من يوم الأربعاء، لم يتم تسليم طائرات "كاميكازي" الصغيرة بدون طيار من طراز Switchblade، والتي وافقت عليها الإدارة مؤخرًا، وفقًا للبنتاغون. لم تتم الموافقة على نسخة أكبر وأكثر قوة من الطائرة بدون طيار Switchblade في حزمة أسلحة الإدارة. اختارت الإدارة في البداية عدم مشاركة معلومات الاستهداف مع أوكرانيا، ولكن بعد انتقادات من الكونغرس، رضخت".

وتابعت، "بعبارات فظة، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توبيخًا لدول الناتو، قائلاً إنهم يترددون بشأن تقديم المساعدة بينما تتساقط القذائف والصواريخ الروسية على المدن الأوكرانية. على الرغم من أن زيلينسكي قدم نداءات عامة متكررة، إلا أن البيت الأبيض لا يزال يعارض مساعدة بولندا أو دول أخرى في تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من الحقبة السوفيتية، قائلاً إن هذه الطائرات ذات فائدة محدودة ويمكن أن تخاطر بتصعيد التوترات مع موسكو. يختلف الطيارون الأوكرانيون في الرأي، قائلين في مقابلات إن طائراتهم المقاتلة تقوض الهجوم الجوي الروسي لكن عددهم يفوق عددهم ويحتاجون إلى المزيد من الطائرات ورادار أفضل. طلبت أوكرانيا أيضًا أنظمة دفاع جوي أكثر تطوراً من طراز S-300 يمكنها ضرب الطائرات على ارتفاع أعلى، لكن دول أوروبا الشرقية تقول إنها ليست مستعدة لتسليمها إلى أوكرانيا حتى تحصل على بديل من الولايات المتحدة أو دول الناتو الأخرى. ويقول مسؤولون أميركيون إن القضية لا تزال قيد المناقشة. قال روجرز، الجمهوري البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن إدارة بايدن "كانت تسير بخطى بطيئة باستمرار في إرسال مساعدات بالغة الأهمية إلى أوكرانيا". وترفض الإدارة الاتهامات بأنها تحركت ببطء شديد أو أن أوكرانيا لا تحصل على الأسلحة التي تحتاجها. كما أشارت إلى التدريبات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون على مدى السنوات العديدة الماضية والتي تؤتي ثمارها الآن في ساحة المعركة".