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تقرير: وفد إسرائيلي يلتقي سراً مسؤولين بالجيش السوداني

Lebanon 24
03-04-2022 | 04:00
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن وفدا إسرائيليا من مسؤولين أمنيين التقى بمسؤولين عسكريين سودانيين خلال زيارة سرية للخرطوم في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأوردت قناة كان الخبر نقلاً عن مصادر سودانية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. ولم يصدر أي تأكيد فوري من المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية والسودانية.

وزارت وفود إسرائيلية الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عدة مرات منذ سيطرة الجيش على السلطة في تشرين الأول الماضي.

وفي شباط الماضي، أشارت تقارير إلى أن مبعوثاً سودانياً رفيعاً زار إسرائيل سرا من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.
 
ولم تحدد التقارير هوية المبعوث أو تقدم مزيدا من التفاصيل حول الزيارة.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قال، في مقابلة تلفزيونية، أجريت في كانون الأول الماضي، إن التطبيع مع إسرائيل "ضروري لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي". وقد اتفق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات عام 2020.

وتقول صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن الجيش في السودان لعب دورا أكثر نشاطا في دفع التطبيع مع إسرائيل، مقارنة بالجماعات المدنية الأكثر ترددا في ذلك.

والشهر الماضي، قال السفير السوداني المقال لدى الولايات المتحدة نور الدين ساتي، الذي انتقد الجيش بعد سيطرته على الحكم لقناة كان: "إذا كانت إسرائيل تريد صداقة الشعب السوداني، والتطبيع معه، فعليها أن تأتي من الباب الأمامي الواسع، من باب الشعب السوداني".

وشدد على أن "إسرائيل ودولا أخرى بحاجة لإدراك أنه لن يكون هناك استقرار في السودان في ظل حكم العسكر"، قائلا: "لا تقفوا مع الجيش الذي يقتل السودانيين فلن ينسى السودانيون ذلك".

وتهز احتجاجات حاشدة السودان منذ سيطرة العسكر على السلطة، وتواجه بحملة قمع عنيفة من قوات الأمن أسفرت حتى الآن عن مقتل 93 شخصا، وفق نقابة أطباء مستقلة.
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